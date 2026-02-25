La Defensoría del Pueblo ante el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires solicitó la nulidad de la condena a 15 años de prisión impuesta a Lucas Pertossi por el crimen de Fernando Báez Sosa y pidió la realización de un nuevo juicio.

El planteo fue elevado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según informaron fuentes del caso. Pertossi es uno de los tres condenados como partícipe necesario y recibió una pena de 15 años de prisión.

La presentación fue realizada “in pauperis” por el abogado Ignacio Nolfi, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazara el recurso extraordinario federal que había sido interpuesto previamente por el defensor Hugo Tomei.

En el juicio por el homicidio ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020, el tribunal condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi como coautores del delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves.

En tanto, Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz fueron sentenciados a 15 años de prisión por ser considerados partícipes necesarios.

Según el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la defensa solicitó que se disponga un nuevo debate oral y público, con la garantía de una defensa técnica independiente y diferenciada para el acusado.

El planteo abre un nuevo capítulo judicial en una causa que tuvo fuerte repercusión social y que continúa generando presentaciones ante los máximos tribunales del país.