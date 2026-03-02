Este lunes, Fernando Báez Sosa habría cumplido 25 años. A más de cuatro años de su asesinato en Villa Gesell, su madre, Graciela Sosa, lo recordó con un mensaje conmovedor en redes sociales y volvió a reclamar justicia.

“Un beso hasta el cielo. Feliz cumple amor mío. Hoy cumpliría 25 años”, escribió junto a una fotografía de su hijo tomada antes del viaje a la ciudad balnearia, donde había ido a pasar unos días de vacaciones con amigos. “Quisiera decirte tantas cosas; Fernando, mi vida, te extraño”, agregó.

En el mismo posteo, Graciela expresó el profundo dolor que atraviesa desde aquella madrugada del 18 de enero de 2020. “Es muy triste lo que te hicieron, nos quitaron lo mejor de nuestra vida”, señaló, en referencia al ataque que terminó con la vida del joven a la salida de un boliche.

El caso judicial

Por el crimen fueron condenados a prisión perpetua Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi, considerados coautores del homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía.

En tanto, Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes necesarios.

Días atrás, la defensa de Lucas Pertossi presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso para solicitar la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo juicio. La presentación in pauperis fue impulsada por el abogado Ignacio Nolfi, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazara el recurso extraordinario federal que había interpuesto previamente el letrado Hugo Tomei.

En el escrito, la defensa pidió que se lleve adelante un nuevo debate oral y público “con garantía de defensa técnica independiente y diferenciada”.

Mientras la causa continúa su recorrido judicial, cada fecha significativa vuelve a poner en primer plano el recuerdo de Fernando y el reclamo constante de sus padres, que sostienen viva su memoria y exigen que se mantenga firme la condena.