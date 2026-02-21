La familia de Juan Caliani volvió a expresar su dolor y preocupación tras la impugnación de la sentencia que condenó a los adolescentes acusados de asesinar al periodista en abril de 2024. La Defensoría Pública Penal, a cargo de los doctores Raúl Alejandro López y Mariela Borgia, solicitó disminuir la pena de prisión efectiva de los responsables, contrariando lo decidido en el juicio abreviado.

Ana Mercado, madre de Juan, describió el impacto emocional que atraviesa la familia, en su visita a los estudios de AM550, en el programa que conducen Pancho Casado y Vanesa Miyar. “Es una situación de mucho sufrimiento para la familia. Es un proceso muy largo. Todo este tiempo hemos pasado por situaciones de mucho desgaste, pero también nos comprometimos nuestra presencia en todas las audiencias y en poder seguir paso a paso todo lo que iba ocurriendo con este proceso”, afirmó.

La mujer relató con dolor el momento en que su hijo fue asesinado. “Con saña lo asesinaron en mi presencia mientras podían irse. Eran dos contra uno. Juan medio dormido porque trabajaba muy temprano con Pancho (Casado). O sea, hay una cuestión dolosa y todo esto tuvo una sentencia en el juicio abreviado, o sea, fueron declarados culpables”, contó Mercado.

Sobre la solicitud de reducción de pena, Ana Mercado enfatizó la gravedad del mensaje que se transmite. “Ellos (la defensoría) fueron los encargados de llevar a cabo toda la defensa de ambos asesinos. En este momento están pidiendo una reducción de la pena, que se reduciría a 6 años y 8 meses y 5 años", señaló con agustía

El juez Dardo Bordón sentenció a 9 años de prisión efectiva para M.H. y 6 años para J.M.y la familia de Caliani luchará para que no reduzcan es pena. "Esa es la sentencia que nosotros queremos defender porque creemos que el mensaje es de impunidad como lo que está pasando ahora. Los rondines policiales son rondines policiales, o sea, pasan, de forma aleatorio”, sostuvo.

La madre cuestionó también la falta de prevención y el tratamiento de los jóvenes tras cometer el crimen. “Se interviene mal y tarde. O sea, hay cuestiones que tienen que ver por un lado, con la prevención, porque ningún joven, ningún niño nace asesino o nace ladrón. Acá hay cosas que indudablemente no están bien", afirmó.

Y, enseguida, añadió: "Y después que una vez cometido un hecho tan grave en jóvenes que la justicia considera imputables, hay que revisar qué tipo de tratamiento, porque acá el mensaje que se le está dando es, ‘Hagan lo que se les cante. Ustedes mataron una persona y no pasa nada'. Pero ese mensaje es un mensaje social, o sea, ese es un mensaje de impunidad”, expresó.

Por su parte, Jorge Caliani, padre de Juan, también criticó las condiciones de supervisión de los adolescentes. “Los jóvenes se encuentran en su casa con rondines policiales. A ellos se les permite estar en la calle hasta las 21", explicó.

"No sé cuántos psicólogos estuvieron, cuántos psicólogos los atendieron. Educación les puso clases virtuales, les puso profesores particulares en la supervisión. Les puso hasta casi un nombre casi falso en una escuela para que pueda asistir a la escuela y todas las veces fracasaron”, relató.

La familia destacó además que el crimen de Juan Caliani había quedado claramente probado en la investigación. “La investigación se cerró porque estaban todas las pruebas. No había margen para que lo negaran”, aseguró Ana Mercado.

Los asesinos admitieron el crimen

El 1 de abril de 2024, Juan Caliani fue asesinado en su propio domicilio durante un intento de robo. La investigación se desarrolló con rapidez y las pruebas recolectadas resultaron tan contundentes que ambos acusados, mayores de 16 años, admitieron su participación en un juicio abreviado.

Al ser menores de 18 años, el juez dispuso un régimen de arraigo familiar hasta que cumplieran la mayoría de edad. En diciembre pasado, tras diez audiencias, el magistrado Dardo Bordón dictó la sentencia: nueve años de prisión efectiva para M.H. y seis años para J.M.

La resolución había puesto fin a un proceso judicial que mantuvo en vilo a la familia de Caliani y a la comunidad. Sin embargo, este viernes la Defensoría Pública Penal, bajo la conducción de los doctores Raúl Alejandro López y Mariela Borgia, presentó un recurso de impugnación.

En dicho recurso, y contrariamente a lo solicitado durante el juicio, los defensores pidieron reducir la pena de prisión efectiva para los responsables del asesinato. La medida reabrió la discusión sobre justicia, consecuencias y el mensaje que se envía a la sociedad.

Para la familia de Juan, la impugnación representa una nueva conmoción en un proceso ya doloroso. La expectativa ahora está puesta en la decisión que tome la justicia y en cómo se sostendrá la sentencia original frente a este desafío legal.