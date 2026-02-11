El debate por la baja de la edad de imputabilidad volvió a instalarse en el Congreso y generó repercusiones en el ámbito judicial. En Neuquén, el fiscal de Delitos Juveniles del Ministerio Público Fiscal, Germán Martín, cuestionó con dureza el proyecto del Gobierno nacional y reclamó una discusión más profunda y federal.

Las declaraciones se dieron en el programa Entretiempo de AM550, en la previa al tratamiento legislativo que el oficialismo busca impulsar en la Cámara de Diputados. El Ejecutivo prevé que la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años se debata este miércoles en el recinto. Sin embargo, en las últimas horas dio marcha atrás con un nuevo dictamen que había presentado el lunes y que proponía incluso llevar el límite a 13 años.

Para Martín, la forma en que se impulsa la reforma genera preocupación. “Parece una propuesta muy improvisada, muy superficial y muy poco discutida federalmente. Hubiese estado muy bueno que a las provincias que hemos avanzado mucho en esto nos pregunten”, sostuvo.

Críticas a la “improvisación” del proyecto

El fiscal explicó que el año pasado el Gobierno había presentado un proyecto oficial que incluía la baja a 13 años, pero que no prosperó por ser “técnicamente inadecuado”. Luego, se consensuó en comisiones un texto con la edad en 14 años que finalmente perdió estado parlamentario.

Según Martín, la discusión responde más a casos resonantes y a demandas sociales que a estadísticas reales. “Es una falacia que ha penetrado socialmente, pero no hay evidencia de que la amenaza de pena a edades tan tempranas reduzca el delito”, indicó.

“Con el apuro que generan algunos casos, presentaron el mismo proyecto anterior el lunes y hoy lo retiraron. Los diputados se van a enterar qué van a discutir prácticamente el mismo día. Ese nivel de improvisación preocupa”, afirmó.

Martín también lamentó que el debate se haya empobrecido: “Hay tanta gente que sabe de este tema y que podría haber sido consultada. Me da pena que el debate se empobrezca tanto”.

“La incidencia del delito adolescente en el delito general es ínfima. En Neuquén no supera el 4% en ningún año, y la participación de chicos de 14 y 15 es muy baja”.

La incidencia del delito juvenil en Neuquén

El fiscal remarcó que la evidencia científica es clara respecto de los efectos de bajar la edad de imputabilidad. “Toda la evidencia es unánime: bajar la edad por sí sola no mueve la aguja de la seguridad pública”, señaló.

En ese sentido, aportó datos de la provincia: “La incidencia del delito adolescente en el delito general es ínfima. En Neuquén no supera el 4% en ningún año, y la participación de chicos de 14 y 15 es muy baja”.

Costos y consecuencias para las provincias

Martín advirtió que una eventual baja de la edad de imputabilidad también tendría impacto presupuestario en las provincias. “Si baja la edad van a duplicar los ingresos al sistema. Eso requiere más justicia, más dispositivos y más presupuesto. Bajar la edad para Nación es fácil porque no tiene costo económico, pero para las provincias sí”, afirmó.

Además, cuestionó el enfoque centrado en el encierro: “El encierro es costoso y no mejora ni a chicos ni a adultos. Consolida identidades delictivas y subculturas carcelarias. Hay que pensar otros caminos”.

Prevención y políticas integrales

El fiscal planteó que la solución no pasa por el endurecimiento penal sino por políticas preventivas. “Las soluciones son políticas preventivas fuertes: fortalecer la libertad asistida, trabajar en salud mental, en prevención de consumos, en educación y en el origen del delito”, enumeró.

También advirtió sobre falencias actuales en el sistema: “Hoy en Neuquén lo único que tenemos es libertad asistida y solo en la capital. En el resto de la provincia no existe la justicia penal adolescente; los chicos van a la justicia de adultos”.

Para Martín, el debate debería incluir a todos los sectores vinculados a la adolescencia. “Salud, educación, justicia y desarrollo social tienen que estar sentados en la mesa. No la amenaza del castigo penal como única respuesta”, sostuvo.

Pedido de un debate más profundo

El fiscal aclaró que no se posiciona de manera cerrada en contra de la reforma, pero insistió en la necesidad de discutirla con mayor profundidad.

“No digo que esté a favor o en contra. Me gustaría que sea un debate más profundo, con evidencia y con participación de las provincias”, afirmó.

Finalmente, insistió en que existen alternativas validadas internacionalmente que no se basan en el encierro. “Hay muchísima evidencia de que hay otros caminos posibles. Déjennos discutir y den presupuesto para eso”, concluyó.

Mirá la entrevista al fiscal de Delitos Juveniles Germán Martín: