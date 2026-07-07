La investigación por el crimen ocurrido en el barrio Valentina Sur sumó este martes un nuevo capítulo judicial. Un juez de garantías resolvió mantener detenidos a los dos hombres acusados de participar en el ataque a tiros que terminó con la muerte de un joven de 19 años y dejó gravemente herida a una joven, al considerar que las pruebas reunidas por la fiscalía siguen siendo contundentes y que aún existen riesgos para el desarrollo de la causa.

La decisión fue adoptada por el juez Lucas Yancarelli durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que la defensa de los imputados, identificados por sus iniciales S.A.M. y D.J.C., intentó revertir la prisión preventiva. Para ello presentó testimonios que, según sostuvo, ubicaban a ambos en otro lugar al momento del ataque.

Sin embargo, la fiscal del caso, Lucrecia Sola, y la asistente letrada Dolores Franco rechazaron esa versión y argumentaron que los relatos aportados por la defensa presentan contradicciones y no coinciden con las evidencias objetivas incorporadas a la investigación.

Entre los elementos valorados por el Ministerio Público Fiscal figuran los registros de geolocalización de los teléfonos celulares, que sitúan a los imputados en lugares diferentes a los mencionados por los testigos; la descripción de la vestimenta, que coincide con las imágenes captadas por cámaras de seguridad; y las pericias balísticas, que continúan respaldando la hipótesis acusatoria.

Las representantes de la fiscalía también sostuvieron que permanecen vigentes los riesgos procesales que justifican la medida cautelar, especialmente la posibilidad de entorpecimiento de la investigación si los acusados recuperan la libertad.

Al planteo del Ministerio Público Fiscal se sumó el abogado querellante Rodrigo Ezequiel Campos, representante de la familia de la víctima, quien solicitó que la prisión preventiva continúe hasta el avance de la causa hacia la instancia de juicio.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez rechazó el pedido de la defensa y confirmó que S.A.M. y D.J.C. seguirán detenidos mientras continúa la investigación penal.

El ataque que conmocionó a Valentina Sur

Según la teoría del caso presentada por la fiscalía, el hecho ocurrió la noche del 6 de abril de este año, alrededor de las 23.30, en la esquina de Puerto Deseado y Juan Garro, en el barrio Valentina Sur de la ciudad de Neuquén.

De acuerdo con la investigación, dos personas que se desplazaban en una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba frente a un carrito de comidas.

Como consecuencia del ataque murió Rodrigo Ezequiel Campos, de 19 años, mientras que una joven que lo acompañaba recibió impactos de bala y sobrevivió a las heridas.

Por ese episodio, ambos imputados enfrentan cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado en grado de tentativa. La fiscalía sostiene que fueron ellos quienes viajaban en la motocicleta desde la cual se efectuaron los disparos.

Con la decisión adoptada este martes, la Justicia ratificó que los acusados permanezcan bajo prisión preventiva mientras se profundiza la investigación y la causa avanza hacia la etapa de juicio oral.