Cuatro personas fueron acusadas de comercializar cocaína y cannabis en Senillosa, luego de una investigación que permitió identificar distintos domicilios utilizados para la venta de estupefacientes y un inmueble destinado al acopio de drogas, dinero y vehículos.

La formulación de cargos fue realizada por la fiscal del caso, Silvia Moreira, y el asistente letrado Pablo Jávega. La investigación comprende hechos ocurridos, al menos, entre el 20 de mayo y el 18 de noviembre de 2026, en viviendas ubicadas en las calles Laprida, Corrientes y Federico Cartés.

Como resultado de los allanamientos realizados el 18 de noviembre, se secuestraron 299,8 gramos de cocaína, 23,6 gramos de cannabis, 11 plantas de marihuana y $799.300 en efectivo, entre otros elementos. La jueza de garantías Natalia Pelosso hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía, entre ellas la clausura de dos inmuebles durante cuatro meses.

Cómo funcionaba la presunta comercialización de drogas

De acuerdo con la acusación fiscal, las cuatro personas investigadas comercializaban estupefacientes tanto en sus domicilios como mediante la modalidad de delivery.

Los puntos de venta identificados estaban ubicados en las calles Laprida, Corrientes y Federico Cartés. Además, los investigadores detectaron un inmueble en calle Fulverto Alvial que habría sido utilizado para almacenar drogas, dinero y vehículos.

La investigación comenzó a partir de denuncias anónimas recibidas mediante el código QR del Ministerio Público Fiscal y la aplicación Neuquén Te Cuida.

A partir de esos datos, efectivos del Departamento Antinarcóticos realizaron tareas de observación y vigilancia. Durante los procedimientos registraron movimientos que, según la investigación, eran compatibles con la comercialización de estupefacientes.

Qué encontraron durante los allanamientos en Senillosa

Procedimientos realizados el 18 de noviembre de 2026.

Los allanamientos permitieron reunir elementos que serán incorporados a la investigación judicial.

Entre los principales secuestros se encuentran:

299,8 gramos de cocaína , distribuidos en 33 envoltorios.

23,6 gramos de cannabis .

11 plantas de cannabis .

Cuatro balanzas de precisión con restos de cocaína.

Un dispositivo Posnet.

$799.300 en efectivo .

26 cartuchos calibre .22.

Dispositivos electrónicos.

El despliegue operativo contó con la participación de 44 efectivos pertenecientes al Departamento Antinarcóticos y a las divisiones de Cutral Co y la Comarca Petrolera, quienes contaron con el apoyo de dos minibuses de la Dirección Seguridad y del Departamento Logística.

La fiscalía también cuenta con informes sobre movimientos de dinero en billeteras virtuales, registros de las tareas de vigilancia y testimonios de personas que reconocieron haber comprado estupefacientes en los domicilios investigados.

La combinación de estos elementos permitió avanzar con la formulación de cargos contra las cuatro personas.

La Justicia ordenó prisión domiciliaria y clausuró dos inmuebles

La fiscalía atribuyó a las cuatro personas el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en calidad de coautoras.

Como medidas cautelares, Silvia Moreira solicitó que cumplan prisión domiciliaria durante cuatro meses, en domicilios alternativos a los investigados, con dispositivos electrónicos de control y rondines policiales. También pidió que no puedan mantener contacto ni comunicarse con los testigos de la causa.

La formulación de cargos fue realizada por la fiscal del caso, Silvia Moreira, y el asistente letrado Pablo Jávega.

La jueza de garantías Natalia Pelosso hizo lugar a los pedidos y dispuso, además, la clausura durante cuatro meses de dos inmuebles, ubicados en las calles Fulverto Alvial y Laprida.

Respecto de las prisiones domiciliarias, la magistrada estableció que, hasta que se instalen las tobilleras electrónicas, deberá haber custodia policial permanente en los domicilios. Una vez colocados los dispositivos, se realizarán al menos dos rondines policiales aleatorios por día.

La resolución también contempla el embargo de los fondos existentes en billeteras virtuales y cuentas bancarias, además de los vehículos secuestrados durante los procedimientos.

Cuánto tiempo tiene la fiscalía para completar la investigación

La jueza otorgó a la fiscalía un plazo de cuatro meses para avanzar con la investigación.

Durante ese período, el Ministerio Público Fiscal deberá realizar distintas medidas para profundizar la evidencia reunida. Entre ellas se encuentran:

Pericias químicas para determinar las características de las sustancias secuestradas.

Apertura y extracción de información de los dispositivos electrónicos.

Análisis de los movimientos de dinero registrados en cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Evaluación de los elementos obtenidos durante las tareas de vigilancia y de los testimonios incorporados.

Estas medidas permitirán profundizar la reconstrucción de la presunta actividad comercial, determinar el alcance de las operaciones y analizar los posibles vínculos entre las personas investigadas.

Las denuncias anónimas, una vía para iniciar investigaciones

Uno de los aspectos relevantes del caso es el origen de la investigación: las denuncias anónimas recibidas a través del código QR del Ministerio Público Fiscal y la aplicación Neuquén Te Cuida.

La información aportada por los vecinos permitió orientar las primeras tareas del Departamento Antinarcóticos, que luego realizó seguimientos y vigilancias para reunir elementos antes de solicitar los allanamientos.

No es el primer procedimiento de estas características que se conoce en Senillosa. En noviembre de 2025, otra investigación permitió desarticular varios puntos de venta de drogas en la localidad, luego de denuncias anónimas y tareas de seguimiento policial. En aquella oportunidad hubo dos personas imputadas y se secuestraron cocaína, cannabis y dinero. Se trata de una causa diferente, aunque muestra que el narcomenudeo en la localidad ya había sido objeto de investigaciones anteriores.

También en diciembre de 2025, una investigación por presunta comercialización de cocaína mediante entregas a domicilio derivó en allanamientos simultáneos en Senillosa y Centenario y en la acusación de cinco personas.

Estos antecedentes permiten contextualizar el nuevo procedimiento, sin que exista información que vincule judicialmente ambas investigaciones con la causa actual.

Qué pasará ahora con los cuatro acusados

Por el momento, las cuatro personas deberán cumplir las medidas cautelares ordenadas por la jueza Natalia Pelosso durante el plazo establecido.

La fiscalía tendrá cuatro meses para completar las pericias químicas, analizar los dispositivos electrónicos y profundizar la investigación sobre los movimientos económicos y la presunta estructura de comercialización.

Al finalizar ese período, la evidencia reunida permitirá definir los próximos pasos procesales. La formulación de cargos no implica una condena: las cuatro personas mantienen su presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.