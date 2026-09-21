Personal de la Comisaría 44° de Valentina Sur demoró durante la noche del domingo a un joven de 18 años, en el marco de un procedimiento iniciado por la presunta portación ilegal de un arma de fuego.

El operativo comenzó durante un patrullaje preventivo, cuando los efectivos observaron a un sujeto que, al advertir la presencia policial, intentó retirarse del lugar a pie. De acuerdo con la información policial, durante la intervención habría exhibido un arma de fuego y continuó desplazándose por distintas calles del sector.

Efectivos del Departamento Seguridad Metropolitana colaboraron durante el operativo.

La situación continuó hasta que el joven ingresó a un domicilio luego de saltar un portón. En esas circunstancias, según indicaron los investigadores, habría descartado un arma en el patio de la vivienda. Con autorización, los efectivos ingresaron al lugar y localizaron un revólver con seis cartuchos, que fue secuestrado y quedó bajo cadena de custodia.

Además del arma, durante el procedimiento fueron secuestradas prendas de vestir que estarían vinculadas con la intervención. El joven fue demorado y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzó con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

El operativo contó también con la colaboración de efectivos del Departamento Seguridad Metropolitana, luego de que desde domicilios cercanos comenzaran a arrojar elementos contundentes hacia el lugar donde se desarrollaba el procedimiento.