La Policía de Neuquén desarticuló una organización dedicada presuntamente a la comercialización de estupefacientes en Rincón de los Sauces, luego de una investigación que comenzó el 9 de julio a partir de denuncias recibidas mediante la aplicación “Neuquén te Cuida”. Según la pesquisa, la banda utilizaba una boca de expendio fija y también realizaba entregas bajo la modalidad de “delivery”.

La investigación estuvo a cargo de la División Antinarcóticos Vaca Muerta, que realizó tareas de vigilancia y seguimiento sobre distintos domicilios y sospechosos. Los investigadores determinaron que la organización se encontraba coordinada para la venta y distribución de drogas y que incluso habría trasladado la boca de expendio de un lugar a otro para intentar evitar ser detectada.

El operativo incluyó nueve allanamientos realizados en Rincón de los Sauces.

Los allanamientos se concretaron el 11 de septiembre en nueve inmuebles de Rincón de los Sauces, con un despliegue de casi 84 efectivos de distintas divisiones de Antinarcóticos de la provincia. Como resultado, un hombre y una mujer quedaron detenidos, mientras que otras nueve personas, cuatro mujeres y cinco hombres, fueron imputadas por infracción a la Ley 23.737.

Entre los elementos secuestrados se encontraron 303 gramos de cocaína, 10 gramos de cogollos de cannabis sativa, dos balanzas, $5.149.500 en efectivo, 100 dólares, una carabina, dos pistolas, dos cargadores y 183 municiones. También se incautaron 14 celulares, una cámara de seguridad, dos posnet, una máquina contadora de billetes, dos vehículos y tres motocicletas. Además, una vivienda fue clausurada.

De acuerdo con la información difundida tras el procedimiento, el valor estimado de los estupefacientes secuestrados supera los 12 millones de pesos. El operativo contó con la participación de distintas unidades de Antinarcóticos y fue llevado adelante en coordinación con la Fiscalía y la Justicia, en el marco de una investigación por presunta comercialización de drogas.