Una organización presuntamente dedicada a cometer estafas telefónicas fue desarticulada tras una investigación que permitió identificar a sus integrantes y avanzar con allanamientos simultáneos en Neuquén capital y en el Complejo de Ejecución Penal N.º 1 de Viedma, en la vecina provincia de Río Negro. El operativo fue llevado adelante por efectivos del Departamento Delitos Económicos y de la División Ciberdelitos Económicos de la Policía del Neuquén, en el marco de una causa originada por una estafa que generó un perjuicio económico superior a los 27 millones de pesos a un adulto mayor.

Según informaron fuentes policiales, las tareas investigativas permitieron reconstruir la maniobra y detectar la participación de varias personas que integraban una estructura dedicada a captar víctimas mediante llamados telefónicos engañosos. A través de distintas estrategias de manipulación, lograban obtener información sensible y concretar operaciones fraudulentas.

Allanamientos simultáneos, tres demorados y bienes secuestrados

Como resultado de los procedimientos, tres personas mayores de edad fueron demoradas y quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con el análisis de las pruebas recolectadas.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron 13 teléfonos celulares, un automóvil, una motocicleta, una bicicleta y documentación considerada relevante para la causa. También fueron incautados otros elementos que podrían estar vinculados con las maniobras investigadas.

La intervención en el establecimiento penitenciario de Viedma forma parte de las líneas de investigación que apuntan a determinar el grado de participación de determinadas personas privadas de la libertad en la organización y el rol que habrían desempeñado en la ejecución de las estafas telefónicas.

Personal del Departamento Delitos Económicos y de la División Ciberdelitos Económicos de la Policía del Neuquén en el penal de Viedma - Foto: Policía del Neuquén

Cómo operaba la organización investigada

De acuerdo con los primeros avances de la pesquisa, la banda utilizaba el método de las estafas telefónicas para contactar a las víctimas y convencerlas de realizar transferencias, entregar datos bancarios o efectuar movimientos financieros bajo distintas excusas.

Los investigadores continúan trabajando sobre el contenido de los dispositivos secuestrados para establecer la existencia de otras posibles víctimas y determinar el alcance total de la organización.

Recomendaciones para evitar estafas telefónicas o por WhatsApp

Desde la Policía del Neuquén reiteraron la importancia de no brindar datos personales, bancarios ni claves de acceso durante llamadas telefónicas o chats por servicios de mensajería como WhatsApp. Además, recomendaron finalizar inmediatamente cualquier comunicación sospechosa y realizar la denuncia correspondiente a través del 101 o en la dependencia policial más cercana.