Descubrieron un vivero de cannabis en el barrio Bouquet Roldán: 60 plantines, droga y una millonaria suma de dinero

Personal del Departamento Antinarcóticos de Neuquén y efectivos de la Comisaría 17 allanaron una vivienda del barrio Bouquet Roldán, donde secuestraron 407 gramos de cannabis, 64 plantines, elementos de fraccionamiento y dinero en efectivo. Un hombre de 30 años quedó imputado y la Justicia continúa con la investigación por presuntas actividades vinculadas al cultivo y comercialización de estupefacientes.

Como resultado del operativo se secuestraron 407 gramos de cannabis, 64 plantines de distintas dimensiones, elementos de corte y fraccionamiento, un teléfono celular, 1.954.440 pesos argentinos y divisas extranjeras.

La Policía encontró 64 plantines de cannabis distribuidos entre macetas y el patio de vivienda.

El procedimiento se concretó en un domicilio ubicado sobre calle Teodoro Planas al 1.400, donde los efectivos identificaron a un hombre de 30 años. Durante la inspección se detectó una importante cantidad de cannabis y diversos elementos vinculados con su cultivo, procesamiento y fraccionamiento.

El despliegue permitió localizar sustancias distribuidas en distintos ambientes de la vivienda. En la planta alta se hallaron frascos y una bandeja metálica con 93 gramos de cannabis, además de picadores y otros elementos destinados al fraccionamiento. También se encontraron 11 gramos en un placard y otros 13 gramos en el sector del living.

El operativo antidrogas terminó con un hombre imputado por presunta producción y comercialización de estupefacientes.

En la planta baja se secuestró una bolsa con 290 gramos de cannabis y restos de ramas secas. A esto se sumó el hallazgo de 14 plantines en macetas y otros 50 recientemente extraídos en el patio, lo que permitió constatar la existencia de una actividad de cultivo en el lugar.

El operativo forma parte de las acciones que desarrolla la Policía del Neuquén para fortalecer la prevención, la investigación y la respuesta frente a delitos vinculados con la comercialización y producción de sustancias prohibidas. La intervención coordinada de las distintas unidades especializadas permite profundizar el trabajo territorial y aportar elementos a las investigaciones que lleva adelante la Justicia.

El hombre identificado durante el allanamiento quedó imputado y la investigación continúa bajo intervención judicial.