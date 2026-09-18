El ex manager de Callejero Fino fue detenido acusado de reiteradas amenazas contra el artista. El cantante, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, se encuentra preso desde fines de agosto por portación ilegal de arma de guerra.

Este viernes la Policía Bonaerense concretó un allanamiento en el barrio cerrado Maschwitz Club de Escobar. Allí se logró la detención de Carlos Mauricio "Mauri" Fernández, ex manager de Callejero Fino.

La causa por amenazas coactivas

El fiscal Cosme Irribarren, a cargo de la UFI de Benavidez, ordenó la detención de Fernández por amenazas coactivas. La medida se tomó tras la denuncia de Alvarenga. El cantante habría expuesto en sus declaraciones que portaba el arma por protección.

Personal de la Comisaría 4ta de Tigre acudió hasta la vivienda en cuestión y detuvo al implicado, de 39 años. En el lugar se secuestró un auto Volkswagen Bora negro y un celular. El imputado posee antecedentes penales por delitos de robo calificado en poblado y en banda.

La detención de Callejero Fino

El músico fue detenido el 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre. Efectivos de la Policía Bonaerense detectaron una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada. Eso motivó la detención del artista y su familiar que iba de acompañante. Desde ese momento Alvarenga se encuentra detenido acusado del delito de portación ilegal de arma de guerra.

La detención del ex manager de Callejero Fino suma un nuevo capítulo al conflicto judicial entre ambos. La causa por amenazas coactivas avanza en la UFI de Benavidez, mientras el cantante permanece detenido por el caso del arma de guerra.