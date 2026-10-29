Tres hombres fueron arrestados en las últimas horas, acusados de planear el robo a un banco en la localidad bonaerense de San Isidro, en agosto de 2024. Entre los detenidos está el líder de la banda, Eduardo Enrique Ripa, según confirmaron las autoridades policiales.

Los detenidos

Además del cabecilla, también fueron detenidos su hijo, Christian Ripa, y Alejandro Quiroga de los Santos, de nacionalidad uruguaya. Todos están acusados de "Robo agravado en tentativa, daño agravado por ser ejecutados en cosas de valor científico, cultural o en bienes de uso público". La imputación se mantiene pese a que no lograron perpetrar el ilícito. Las autoridades solicitaron además la captura internacional del italiano Giampaolo Fadda, otro supuesto integrante del clan delictivo.

Los allanamientos

Las tres detenciones se concretaron tras una veintena de allanamientos, realizados tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires. Los operativos fueron coordinados por el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, y por el juez de Garantías de ese distrito, Ricardo Costa.

En uno de los operativos, los agentes hallaron prendas que utilizó Ripa. El sospechoso había sido captado por las cámaras de seguridad en la tentativa de robo en la sucursal de San Isidro del Banco Macro, a mediados de 2024.

El túnel de 150 metros

El túnel fue descubierto de manera fortuita, antes de que la banda pudiera acceder al local del banco. Tenía unos 150 metros de longitud y estaba ubicado en una propiedad lindera.

Además, los delincuentes planeaban otros robos de características similares de la misma entidad. Uno en el barrio porteño de Recoleta y otro en la ciudad bonaerense de Chivilcoy.

El vínculo con Marcelo D'Alessio

Durante la pesquisa, se estableció un vínculo entre Eduardo Ripa y el falso abogado Marcelo D'Alessio. D'Alessio está actualmente encarcelado en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, imputado por "Asociación ilícita y lavado de activos".

La policía allanó su celda durante los operativos. Los análisis de distintos dispositivos permitieron establecer algunas conexiones entre los malvivientes y D'Alessio.

En una de las escuchas, los investigadores confirmaron contactos directos entre Ripa y el falso abogado. Dialogaban sobre la posibilidad de concretar algunos ilícitos, aunque sin dar mayores precisiones sobre sus planes.