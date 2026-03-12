Dos hombres, entre ellos un menor, fueron detenidos este miércoles por la noche por Personal de la Comisaría 24º de Cipolletti, en el contexto de un robo agravado. El procedimiento permitió recuperar elementos sustraídos y dar inicio a una causa judicial. El hecho ocurrió cuando una mujer alertó a la policía sobre la presencia de dos individuos que habrían ingresado al domicilio de un vecino en calle Primeros Pobladores. La denunciante aportó detalles sobre la vestimenta de los sospechosos, lo que permitió orientar la búsqueda.

Con esa información, los móviles policiales iniciaron un recorrido por la zona y, al llegar a calle José Hernández y posteriormente a calle Colombia, identificaron a dos hombres con las características señaladas. Ambos transportaban una malla metálica, por lo que se procedió a su reducción e identificación. Se constató que uno de ellos tenía 15 años de edad, mientras que el otro era mayor, de 33 años.

La Fiscalía de turno dispuso el inicio de una causa por “Robo agravado por la participación de un menor”. En el procedimiento intervino personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las diligencias de rigor. Durante la requisa se verificó que el menor portaba entre sus prendas una pinza metálica de aproximadamente 15 centímetros.

Asimismo, se procedió al secuestro de los elementos vinculados al hecho: la malla metálica y la herramienta. El hombre de 33 años quedó detenido en el contexto de la causa, mientras que el menor fue notificado y puesto a disposición de las autoridades competentes.