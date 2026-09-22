La Policía Bonaerense detuvo en Mar del Plata a un exentrenador de hockey acusado de haber abusado sexualmente de una jugadora que actualmente integra el seleccionado argentino de Las Leonas. La víctima tenía 15 años al momento de los hechos denunciados, ocurridos en 2014 en las instalaciones del Club Atlético Monte Hermoso.

El detenido fue identificado como Horacio Norberto Asencio, de 59 años. La causa está caratulada como abuso sexual gravemente ultrajante y es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4, a cargo del fiscal Diego Torres.

El relato que complica al exentrenador de hockey

La denuncia fue presentada por una jugadora de 27 años, quien relató que cuando tenía 15 años, Asencio, aprovechándose de su condición de director técnico del club donde jugaba, habría abusado de ella en reiteradas ocasiones.

Según su testimonio, los hechos habrían ocurrido en los vestuarios y las duchas del sector de la pileta y del área de la cancha de hockey del club. En aquel momento, Asencio también se desempeñaba como Subsecretario de Deportes de Monte Hermoso y como técnico del Seleccionado Argentino Sub 18 femenino.

La investigación y la detención

La causa se inició a partir de la denuncia de la jugadora. El 12 de julio de 2024, la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen de la Policía Bonaerense tomó intervención en el expediente, realizando medidas de preservación de evidencia digital, toma de testimonios y análisis de resultados.

El trabajo de los investigadores permitió establecer que el acusado residía en Mar del Plata, donde había continuado vinculado a la actividad deportiva. Con esa información, el 15 de septiembre la fiscalía solicitó su detención y una orden de allanamiento.

La detención se concretó el viernes 18 de septiembre en una vivienda ubicada en la zona de las calles Los Puelches y Namuncurá, en Mar del Plata. El Juzgado de Garantías N° 1 de Bahía Blanca dispuso las órdenes correspondientes. Durante el procedimiento no se secuestraron elementos.

Los antecedentes del acusado

En 2014, el mismo año en que habrían ocurrido los hechos denunciados por la actual jugadora de Las Leonas, la Confederación Argentina de Hockey lo había denunciado por presunto acoso a menores.

A raíz de aquella situación, Asencio dejó el Club Atlético Monte Hermoso y también abandonó su cargo como subsecretario de Deportes de esa localidad. Posteriormente se instaló en Mar del Plata y continuó relacionado con el ámbito deportivo.

Fuentes policiales indicaron que, además de la denuncia presentada por la joven de 27 años, hubo otras dos presentaciones contra Asensio por presuntos abusos cometidos contra menores de edad en Monte Hermoso. Sin embargo, ninguno de esos casos avanzó, ya que por distintas razones "no prosperaron o prescribieron".

El acusado quedó a disposición de la Justicia y se espera que en las próximas horas sea trasladado a Bahía Blanca para ser indagado.