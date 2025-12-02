Ataque dentro del supermercado y empleados heridos

Los vecinos del Bajo neuquino quedaron en alerta luego de que, pasadas las 22:30 de ayer, la Policía tomó conocimiento de dos personas que habían ingresado al supermercado Carrefour de Avenida Olascoaga y Perito Moreno y atacaran brutalmente al personal que aún permanecía dentro del local. Cinco empleados estaban en el interior al momento del hecho y tres de ellos fueron agredidos con un martillo mientras los delincuentes intentaban obtener información sobre dónde se encontraba el dinero.

Los heridos fueron asistidos inmediatamente. Dos fueron trasladados al Hospital Bouquet Roldán, mientras que el tercero continúa internado en el Hospital Castro Rendón, donde espera estudios para descartar lesiones de mayor gravedad.

La Policía encontró dos buzos con el logo de la carnicería del lugar, uno de ellos manchado con sangre. Fotos: Móvil AM550

La llamada que permitió activar el operativo

En diálogo con Pancho Casado por "La mañana es de La Primera", por la AM550, el comisario Freddy Rivera, jefe de la Comisaría Segunda de Neuquén, reveló que una empleada de seguridad logró comunicarse con el comando policial en un descuido de los agresores. Esto permitió que el personal llegara rápidamente al lugar y asegurara el ingreso al supermercado, donde comenzó el relevamiento de evidencias mientras los heridos recibían asistencia.

"Una de las empleadas de seguridad, en un descuido de estas personas, se logra comunicar con el comando e inmediatamente se constituye el personal en el lugar", confirmó el uniformado.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Segunda y Criminalística, que trabajaron toda la noche dentro del comercio y en los alrededores.

Rastros de sangre, buzos descartados y una fuga hacia el Parque Central

Mientras avanzaba el relevamiento de la escena, los investigadores detectaron en una salida utilizada por empleados y proveedores –ubicada en el sector de Perito Moreno y Corrientes– dos buzos blancos, uno limpio y otro con manchas de sangre. Uno de ellos tenía el logo del sector de carnicería del supermercado. La principal hipótesis es que esas prendas fueron utilizadas durante el ataque y luego descartadas en la huida.

En ese mismo sector, la Policía Científica registró seis marcas compatibles con manchas de sangre sobre la vereda. La escena fue resguardada mientras se recolectaban rastros y se registraban imágenes.

"En una de las salidas que usa el personal y proveedores, más cercano a Perito Moreno y Corrientes, empezaron a trabajar y advirtieron los buzos con sangre", destacó el comisario.

En paralelo, el análisis de las cámaras de seguridad del interior del local permitió establecer que los agresores fueron un hombre y una mujer adultos, que actuaron con el rostro cubierto. Los investigadores trabajan sobre la posibilidad de que hayan escapado hacia el Parque Central, ubicado a pocos metros del supermercado.

La Policía releva cámaras e investiga en el lugar. Foto: Móvil AM550

La incógnita sobre cómo ingresaron

Uno de los puntos que aún intenta esclarecer la Policía es el momento exacto en el que los delincuentes entraron al establecimiento. Si hubieran ingresado a cara tapada durante el horario normal, se habrían activado las alarmas de acceso. Por eso, las hipótesis de trabajo articulan entre la posibilidad de que hayan ingresado en la franja previa a la llegada del personal policial, después de las 22:30, cuando el local ya no estaba abierto al público, o bien que ingresaron a cara descubierta para luego camuflarse, por lo que analizan las cámaras de seguridad, del interior y exterior del lugar, y de comercios y zonas aledañas.

"Todavía no podemos establecer el momento preciso en el que ingresaron, pero se está recolectando evidencia, si podemos confirmar que son un varón y una mujer adultos, y que cuando cometieron el hecho estaban ocultando el rostro, pero aún no podemos establecer cómo ingresaron y en qué momento", explicó Rivera.

También se analiza la posibilidad de que los agresores conocieran los movimientos internos del comercio, incluso evalúan que podría tratarse de exempleados.

Un operativo que mantiene en vilo al Bajo

Durante la madrugada hubo una cuadra cortada y un importante despliegue de unidades, mientras los equipos técnicos levantaban rastros y analizaban la evidencia recolectada. Todas las líneas de investigación siguen abiertas y el trabajo continúa “en tiempo real”, según confirmaron desde la dependencia policial.

La comunidad del Bajo neuquino permanece en alerta ante un hecho que dejó un saldo de violencia, incertidumbre y angustia entre los empleados del supermercado y los vecinos de la zona.