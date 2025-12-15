La investigación por el violento intento de robo en la sucursal neuquina de Carrefour sumó un capítulo decisivo con la detención, en Puerto Madryn, de las dos personas señaladas como responsables del ataque que dejó empleados gravemente heridos y generó indignación y repudio en la ciudad.

El operativo fue el resultado de una pesquisa sostenida, que combinó análisis tecnológico, seguimientos y cooperación entre fuerzas policiales de Neuquén y Chubut.

El punto de partida: el asalto del 1 de diciembre

El hecho ocurrió el 1 de diciembre en el hipermercado ubicado en el bajo neuquino. La violencia del ataque, el ingreso a sectores internos del predio y las graves lesiones sufridas por los empleados activaron de inmediato la intervención de la Policía y la Fiscalía.

Desde ese momento, la investigación quedó en manos de Delitos contra la Propiedad.

Identificados en tiempo récord

El comisario inspector Miguel Arjona, jefe de Delitos contra la Propiedad, explicó al móvil de la AM550 que la investigación avanzó rápidamente desde las primeras horas.

“Es un hecho que ocurrió el primero de diciembre. El día 2 de ese mes, ni bien tomamos conocimiento del hecho y luego de una ardua tarea investigativa con base tecnológica, se pudo identificar a las personas”.

Con los sospechosos identificados, la Policía avanzó con medidas judiciales para intentar localizarlos.

Allanamiento sin resultados y una búsqueda que se intensificó

El 12 de diciembre se realizó un allanamiento en un domicilio vinculado a los investigados, pero no se logró dar con ellos.

“El 12 se hizo allanamiento en domicilio, pero ninguna de las dos personas estaba allí”, detalló Arjona.

A partir de ese momento, la búsqueda se amplió y se profundizaron las averiguaciones en distintos sectores, contactos y entornos cercanos a la pareja.

“Posteriormente se continuó con la investigación en diferentes sectores de la ciudad, los fuimos cercando con averiguaciones, entrevistas a amistades y familiares de la pareja”.

El dato clave que los sacó de Neuquén

La investigación dio un giro la semana pasada, cuando surgió información que indicaba que los sospechosos ya no estaban en la provincia.

“La semana pasada se tomó conocimiento de que podrían estar en Parque Industrial. Hubo un allanamiento y eso dio buenos resultados, porque el sábado recibimos un llamado desde Chubut”.

Ese dato permitió activar alertas y cruzar información con otras jurisdicciones.

La caída en Puerto Madryn

El sábado por la noche llegó la confirmación que la Policía neuquina esperaba.

“Recibimos un llamado de la Policía de Chubut, de Investigaciones, porque habrían identificado a dos personas neuquinas en Puerto Madryn”.

Tras verificar los datos en los sistemas nacionales, se confirmó que ambos tenían pedido de captura vigente en Neuquén.

“Cuando corroboramos los datos, pudimos determinar que tenían pedido de captura en Neuquén. Los demoraron y trasladaron a la unidad de Madryn”.

Allanamiento y secuestros clave

Con la detención confirmada, la Fiscalía solicitó nuevos allanamientos. El domingo por la tarde se concretó el procedimiento en el lugar donde la pareja se alojaba en Puerto Madryn.

“Se pudo secuestrar el vehículo en el que se habrían trasladado a esa provincia, el cual tiene pedido de secuestro en Neuquén, y que había sido robado”.

Además, se incautó un teléfono celular, elemento considerado de interés para la causa.

Quiénes son los detenidos y qué sigue

Según confirmó Arjona, se trata de un hombre y una mujer, ambos neuquinos, con antecedentes penales en la provincia y otros hechos contravencionales.

“Por ahora está todo en manos de la Justicia. Desde Fiscalía de Neuquén se están haciendo los trámites para una futura extradición”.

Mientras tanto, ambos permanecen detenidos en Chubut, a disposición del proceso judicial que se llevará adelante en Neuquén.

Una causa que sigue abierta

El violento intento de robo, la brutalidad del ataque y el recorrido de la investigación mantienen el caso bajo fuerte atención pública. La Policía aseguró que hay elementos relevantes incorporados al expediente y que la causa continúa en etapa de análisis judicial.

La detención de la pareja en Puerto Madryn cierra la etapa de búsqueda, pero abre ahora una instancia clave: determinar responsabilidades y esclarecer por completo uno de los hechos más graves que sacudió al comercio neuquino en las últimas semanas.