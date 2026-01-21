¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 20 de Enero, Neuquén, Argentina
Hallazgo en Alto Valle

Villa Manzano: identificaron a un hombre de 49 años hallado sin vida

La Policía confirmó que la persona encontrada muerta cerca del camping de Campo Grande es un trabajador golondrina de 49 años. Había llegado semanas atrás a una chacra de Villa Manzano y las causas del fallecimiento se conocerán tras la autopsia.

Por Nicolás Alvarez

Martes, 20 de enero de 2026 a las 21:45
Un cuerpo sin vida fue hallado el domingo, a pocos kilómetros del camping de Campo Grande, en la localidad rionegrina de Villa Manzano. Tras las primeras diligencias, las autoridades lograron identificar a la persona fallecida.

Identidad confirmada y datos personales

Según informaron fuentes policiales, se trata de un hombre de 49 años, trabajador golondrina, que había arribado hace pocas semanas a Villa Manzano para desempeñarse en una chacra de la zona.

Origen y residencia

La persona fallecida provenía de la provincia de Mendoza, aunque residía desde hace aproximadamente 20 años en San Patricio del Chañar, provincia de Neuquén. Al momento del hallazgo, se encontraba trabajando en Río Negro.

Autopsia y comunicación con la familia

Las autoridades indicaron que la identidad oficial será revelada públicamente una vez finalizada la autopsia, procedimiento que permitirá establecer las causas del fallecimiento.

Familiares notificados

Si bien el nombre aún no fue difundido, se confirmó que la víctima ya está identificada y que la Policía se encuentra en contacto con los familiares.

Investigación en curso

El caso continúa bajo investigación, a la espera del informe forense que permitirá determinar si la muerte fue por causas naturales o si existieron otros factores.

