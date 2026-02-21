Cuatro viviendas de Centenario fueron allanadas este viernes por la mañana en el marco de una investigación que se originó tras una denuncia presentada a principios de febrero. El resultado fue el secuestro de droga, elementos vinculados a la causa y la demora de cuatro personas.

Los procedimientos se llevaron adelante en domicilios de los barrios Sarmiento, Procrear y Vista Hermosa. Según se informó, durante los ingresos a las viviendas se incautaron 48 envoltorios de cocaína con un peso total de 29 gramos, diez plantas de marihuana, un cargador de arma calibre 9 milímetros, tres teléfonos celulares y una cámara de seguridad.

Las personas demoradas son tres hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Cómo se originó la causa

La pesquisa comenzó tras una denuncia radicada en la Comisaría 52 por amenazas y daños, en un hecho que incluyó la presunta utilización de un arma de fuego en el barrio Vista Hermosa.

A partir de esa presentación se realizaron tareas de análisis y seguimiento que derivaron en los allanamientos simultáneos. En el operativo intervinieron efectivos de la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II, junto a personal de las comisarías Quinta, 52 y 49, además de Tránsito Villa Obrera, UESPO y Metropolitana. Las diligencias fueron autorizadas por la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, que ahora deberá definir la situación procesal de las personas involucradas.