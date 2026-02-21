¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 21 de Febrero, Neuquén, Argentina
Operativo simultáneo

Golpe a la venta de drogas en Centenario: incautaron cocaína y cannabis en distintos puntos de la ciudad

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de la ciudad y permitieron incautar estupefacientes, un cargador de 9 mm y dispositivos electrónicos.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Sabado, 21 de febrero de 2026 a las 14:41
Los operativos se concretaron en viviendas de los barrios Sarmiento, Procrear y Vista Hermosa, con participación de varias dependencias policiales.

Cuatro viviendas de Centenario fueron allanadas este viernes por la mañana en el marco de una investigación que se originó tras una denuncia presentada a principios de febrero. El resultado fue el secuestro de droga, elementos vinculados a la causa y la demora de cuatro personas.

Los procedimientos se llevaron adelante en domicilios de los barrios Sarmiento, Procrear y Vista Hermosa. Según se informó, durante los ingresos a las viviendas se incautaron 48 envoltorios de cocaína con un peso total de 29 gramos, diez plantas de marihuana, un cargador de arma calibre 9 milímetros, tres teléfonos celulares y una cámara de seguridad.

Las personas demoradas son tres hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Cómo se originó la causa

La pesquisa comenzó tras una denuncia radicada en la Comisaría 52 por amenazas y daños, en un hecho que incluyó la presunta utilización de un arma de fuego en el barrio Vista Hermosa.

A partir de esa presentación se realizaron tareas de análisis y seguimiento que derivaron en los allanamientos simultáneos. En el operativo intervinieron efectivos de la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II, junto a personal de las comisarías Quinta, 52 y 49, además de Tránsito Villa Obrera, UESPO y Metropolitana. Las diligencias fueron autorizadas por la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, que ahora deberá definir la situación procesal de las personas involucradas.

 

