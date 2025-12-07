Este sábado 6 de diciembre, alrededor de las 20, se registró el incendio de una vivienda en calle Libertad 726 de Neuquén. Las autoridades fueron alertadas a través del Centro de Operaciones por el incendio del domicilio y procedieron a enviar dos dotaciones de Bomberos al lugar para combatir las llamas.

El Subcomisario Raúl Cabezas, segundo jefe del cuartel central de bomberos de la policía, indicó a Mejor Informado que una vez en la dirección mencionada los bomberos confirmaron que el incendio era en una vivienda de material, de una planta, subdividida en living comedor, habitación y baño.

Cuando los Bomberos iniciaron las labores para extinguir el fuego, encontraron que había restos de una persona calcinada por el incendio. La víctima es un hombre, mayor de edad, quien fue hallado sin vida en el sector de la habitación. Detallaron que se desconoce su identidad y que si bien ocupaba la vivienda no encontraron aún documentación que le pertenezca.

Las autoridades trabajaron hasta extinguir las llamas y luego continuaron con las tareas de enfriamiento, ventilación y preservación del lugar del hecho para determinar las causas de incendio, lo cual estuvo a cargo del área de Siniestros de Bomberos.

Por otro lado la investigación de la muerte está a cargo del área Judicial de Bomberos. Ambas divisiones se hicieron presentes en el lugar para recabar tanto elementos del incendio como de la muerte de la persona.

Aclararon que en la vivienda sólo estaba el hombre fallecido, por lo cual no hubo ninguna persona más involucrada ni herida

Las labores se extendieron hasta pasada la medianoche, cuando finalizaron con las tareas de recolección y extracción de los restos. Por el momento continúa la investigación para determinar las causas del incendio.