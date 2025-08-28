Hallazgo del cuerpo calcinado en Quila Quina: qué dijo la autopsia preliminar

El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó este jueves que no se encontraron indicios de criminalidad en el cuerpo hallado el miércoles dentro de una Fiat Fiorino incendiada en Quila Quina.

El fiscal jefe Gastón Ávila, a cargo de la investigación, recibió el informe preliminar de autopsia del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.

Identidad aún sin confirmar

La autopsia determinó que se trata de un hombre, pero no fue posible identificarlo plenamente debido al estado en que fue hallado.

El fiscal Ávila solicitó la realización de estudios de ADN para confirmar la identidad. Según testimonios de familiares recabados por el MPF y la Policía provincial, podría tratarse de Julio Raúl Robert, de 55 años.

El hallazgo del vehículo incendiado

El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 18 en el paraje Quila Quina. La Policía de San Martín de los Andes recibió un alerta por un incendio y, con la colaboración de los Bomberos Voluntarios, logró sofocar el fuego que envolvía la Fiat Fiorino.

Tras extinguir las llamas, los efectivos encontraron el cuerpo calcinado dentro del habitáculo. La escena fue preservada y se dio intervención a la Comisaría N° 23.

Investigación en curso

Las autoridades continúan con las pericias para establecer las circunstancias del incendio y avanzar en la identificación de la víctima.

Se aguarda la conclusión de los análisis forenses para aportar datos a la causa y determinar si el siniestro fue accidental o tuvo otra causa.