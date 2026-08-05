Lo encontraron tirado en la calle: investigan una brutal agresión contra un vecino de Centenario

La escena generó desconcierto y preocupación entre los vecinos del barrio Del Alto, en Centenario. Un hombre de 50 años fue encontrado tendido en medio de la calle, con visibles heridas, luego de haber sido presuntamente atacado por varias personas en inmediaciones de un supermercado.

El episodio ocurrió minutos antes de las 16:40 de este martes, en la zona de Córdoba y Los Pensamientos, cuando comerciantes del sector comenzaron a solicitar presencia policial y una ambulancia a través de grupos de WhatsApp.

Según informó Centenario Digital, al arribar un móvil de la Comisaría 52, los efectivos encontraron a la víctima tirada sobre la vía pública y con lesiones evidentes. El hombre logró aportar sus datos y manifestó que había sido agredido por varios sujetos en cercanías de un comercio. Poco después llegó al lugar su esposa, quien aportó información que podría ser relevante para la investigación.

Según trascendió, durante la madrugada del martes el hombre ya había protagonizado otra pelea en la que también resultó herido, tras ser golpeado con botellas de vidrio. Tras ese primer episodio, habría concurrido por sus propios medios a la guardia del Hospital Natalio Burd, luego de ser trasladado por una sobrina. Si bien el informe policial señala que se negó a recibir atención médica, familiares indicaron que se habría retirado debido a la demora en la asistencia.

El hombre permanece internado en el Hospital Castro Rendón tras sufrir graves heridas durante la agresión.

La segunda agresión le provocó lesiones de mayor gravedad: sufrió golpes en la cabeza, heridas sangrantes en el rostro y cortes en una oreja. Fue trasladado posteriormente al Hospital Castro Rendón, donde permanece internado.

Además, sus allegados descartaron que el episodio haya tenido como origen un robo, una versión que circuló en redes sociales junto con videos registrados por un comercio de la zona. De acuerdo con lo señalado por familiares y testigos, la víctima habría sido atacada a patadas por varios hombres cuando ya se encontraba en el suelo, y fueron vecinos quienes intervinieron para evitar que la agresión continuara.

Por el momento, los investigadores intentan determinar el motivo del ataque y la identidad de los agresores. La víctima no pudo brindar mayores precisiones antes de ser hospitalizada.