Entró por la fuerza a la casa de una mujer para agredirla y terminó detenido tras un allanamiento en Cuenca XV

Un hombre irrumpió por la fuerza en la vivienda de una mujer con intenciones de agredirla, pero la víctima logró escapar tras un forcejeo y pedir ayuda. El hecho, ocurrido el pasado 5 de julio en la ciudad de Neuquén, dio origen a una investigación que este jueves derivó en la detención del presunto autor durante un allanamiento realizado en el barrio Cuenca XV.

De acuerdo con la denuncia, el sospechoso huyó del lugar a bordo de una camioneta luego de que la mujer consiguiera salir de la vivienda y solicitar auxilio. A partir de ese episodio, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales impulsó una investigación para identificar al responsable y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

Allanamiento y detención

Las tareas investigativas estuvieron a cargo de la Oficina de Investigaciones de la Comisaría 18°, cuyos efectivos reunieron los elementos necesarios para que la Justicia autorizara un allanamiento en un domicilio del barrio Cuenca XV. Debido a las características del inmueble, el procedimiento contó con la intervención del grupo especial UESPO, que realizó la irrupción táctica.

Secuestraron municiones calibre .22 y dos réplicas de armas de fuego durante el allanamiento realizado en Neuquén.

Durante el operativo fue detenido un hombre de 31 años, señalado como el principal investigado en la causa. Además, los efectivos secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok negra, prendas de vestir que coincidirían con la descripción aportada por la víctima durante la investigación, 40 municiones calibre .22 y dos réplicas de armas de fuego.

La causa continúa bajo investigación

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente mientras avanzan las actuaciones judiciales. Los elementos secuestrados serán incorporados a la investigación para determinar su vinculación con el hecho denunciado y esclarecer las circunstancias del episodio.