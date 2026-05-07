Dos hombres fueron demorados este miércoles por la tarde en el centro de Neuquén, luego de una investigación relámpago iniciada tras un intento de robo a una camioneta estacionada sobre calle Brown, a metros de Elordi.

La intervención estuvo a cargo de personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Primera, que comenzó a trabajar alrededor de las 14 luego de la denuncia de un hombre de 65 años, propietario de una Toyota Hilux gris.

Según el relato de la víctima, vecinos de la zona le avisaron que varias personas habían abierto la camioneta mientras permanecía estacionada. Cuando llegó hasta el lugar, alcanzó a ver a tres desconocidos dentro del vehículo, que escaparon corriendo hacia el oeste.

Uno de los sospechosos perdió el celular durante la fuga

Mientras escapaban, uno de los hombres dejó caer un teléfono celular, que fue recuperado por el dueño de la camioneta y entregado a la Policía.

Ese detalle terminó siendo clave para avanzar con la investigación. Mientras los efectivos entrevistaban al damnificado, comenzaron a ingresar reiteradas llamadas al aparato, situación que llevó a desplegar tareas de vigilancia en inmediaciones del centro neuquino ante la posibilidad de que los sospechosos regresaran a buscarlo.

Minutos después, los policías detectaron un Peugeot 106 gris circulando en actitud sospechosa cerca de la plaza. Cuando intentaron identificar a los ocupantes, ambos intentaron escapar.

La persecución terminó frente a un boliche

La maniobra terminó sobre Santiago del Estero y República de Italia, frente a un local bailable, donde los efectivos lograron interceptar el vehículo y reducir a los ocupantes. Los demorados tienen 30 y 43 años y fueron trasladados a la sede policial.

La fiscal de Robos y Hurtos, Nadia Pérez, dispuso el inicio de una causa judicial por presunto hurto con inhibidores y atentado y resistencia a la autoridad. También ordenó el secuestro y la requisa del Peugeot 106.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró cuatro cartuchos calibre 38, un teléfono celular Xiaomi Redmi Note 13, prendas de vestir y otros elementos que fueron incorporados a la investigación. La causa continúa bajo análisis para determinar si los sospechosos están vinculados con otros episodios similares registrados en la ciudad.