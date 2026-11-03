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Un día triste

Horror en Mendoza: hallaron muerta a una jubilada y sospechan que fue atacada por su perro Pitbull

Una jubilada de 88 años fue hallada muerta en su casa de Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza. Su hijo la encontró con lesiones compatibles con mordeduras de perro y sospechan de su Pitbull.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Martes, 03 de noviembre de 2026 a las 11:05

Puntos clave

  • Jubilada
  • Chacras de Coria
  • Pitbull

Resumen del artículo

Una jubilada de 88 años fue hallada muerta en su casa de Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza. Su hijo la encontró con lesiones compatibles con mordeduras de perro y sospechan de su Pitbull.
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Horror en Mendoza: hallaron muerta a una jubilada y sospechan que fue atacada por su perro Pitbull

Una jubilada de 88 años fue hallada muerta en el interior de su casa en la provincia de Mendoza. La principal sospecha que se investiga es que fue atacada por su perro Pitbull, debido a las lesiones que presentaba, compatibles con mordeduras.

El hallazgo del hijo

El hecho sucedió en un domicilio del barrio Chacras de Coria, en Luján de Cuyo. El hijo de la víctima arribó a la vivienda y encontró a su mamá sin vida, con múltiples lesiones en su cuerpo. De manera inmediata, efectivos de la Comisaría 47° se desplazaron hasta el inmueble. Allí constataron la muerte de la jubilada y activaron el protocolo correspondiente.

Las lesiones y el perro

Luego de los primeros análisis, personal a cargo de la investigación informó que se constataron "lesiones aparentemente compatibles con mordeduras de can". Se determinó a su vez que el perro encontrado dentro del inmueble era un Pitbull. Aunque no trascendieron detalles, se estima que fue puesto a resguardo.

Quiénes trabajaron en el lugar

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, la Policía Rural y personal de la Unidad Investigativa Departamental.

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