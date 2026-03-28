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Sábado 28 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Incidente vial

Impresionante vuelco en Ruta 40 cerca de Villa La Angostura: una persona herida

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes en un sector cercano al puente La Estacada. La persona involucrada recibió atención en el lugar y no se informaron, por ahora, detalles sobre las causas.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 11:41
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El vehículo quedó volcado sobre la calzada y obligó a trabajar en el lugar para ordenar la circulación y asistir a la persona afectada.

Un vuelco sobre la Ruta Nacional 40, en cercanías de Villa La Angostura, generó un gran despliegue durante la tarde de este viernes. El incidente vial ocurrió en la zona del puente La Estacada, donde una camioneta terminó sobre la calzada y una persona tuvo que ser asistida.

El episodio fue reportado cerca de las 16:45 y rápidamente se desarrolló un operativo en el lugar. Cuando llegaron los equipos, el personal de salud ya estaba atendiendo a la persona involucrada, que presentaba lesiones y fue asistida en el sitio.

El operativo se organizó para asistir y ordenar la circulación

Mientras se brindaba atención, se trabajó en asegurar el sector para evitar otros inconvenientes en un tramo de la ruta que suele tener tránsito constante. También se realizaron tareas para estabilizar el vehículo y despejar la zona.

En el lugar participaron bomberos voluntarios, personal del hospital de Villa La Angostura y efectivos de la Comisaría 28, que colaboraron para mantener el orden en la circulación. Por el momento, no se informó qué originó el hecho. Se espera que en las próximas horas se pueda establecer cómo se produjo el vuelco.

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