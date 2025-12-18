Perdieron el control en plena curva

Una camioneta que circulaba a alta velocidad por Casimiro Gómez, en el oeste de Neuquén, perdió el control en una zona de curvas y terminó despistando hacia un canal ubicado al costado de la calle Crucero General Belgrano. El vehículo quedó de costado y generó una escena tan impactante como evitable.

En el rodado viajaba una familia integrada por dos adultos y un adolescente.

Salieron solos del vehículo

Pese al golpe y a la posición en la que quedó la camioneta, los ocupantes lograron salir por sus propios medios. Minutos después, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) asistió a la familia en el lugar.

No fue necesario el traslado a un centro de salud, ya que no se constataron lesiones de gravedad.

Empujones y un final insólito

Con la llegada de familiares, la escena sumó un capítulo inesperado: a fuerza de empujones, lograron volver a colocar la camioneta sobre sus ruedas.

Una postal que cerró un episodio que, por segundos, pudo haber tenido otro desenlace.

Velocidad y curvas: combinación peligrosa

Ese tramo de la Casimiro Gómez es conocido por sus curvas y por exigir máxima atención al volante. Circular a alta velocidad en ese sector aumenta de forma directa el riesgo de perder el control.

El vuelco no dejó heridos, pero sí dejó una advertencia clara.

Un susto que no debe repetirse

La familia resultó ilesa, pero la imagen de la camioneta fuera de control quedó como recordatorio. En calles urbanas y sectores con curvas, la imprudencia no perdona.

Esta vez fue un susto. La próxima, nadie lo sabe.