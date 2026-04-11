Una persecución por calles de Neuquén terminó con un hombre demorado y la recuperación de una motocicleta que tenía pedido de secuestro. Ocurrió cerca de las 19, cuando personal de la División Motorizada realizaba tareas de patrullaje preventivo.

En ese contexto, los efectivos detectaron una moto que circulaba a alta velocidad, sin patente visible y con faltantes, como los espejos. Al intentar frenarla para identificar al conductor, el hombre aceleró y escapó, lo que dio inicio a un seguimiento por distintas calles de la ciudad.

Debieron seguirlo por varias cuadras

La persecución se extendió por una buena cantidad de minutos hasta que el rodado fue alcanzado en la esquina de Los Jilgueros y José Fava. En ese punto, el conductor ya no pudo continuar la huida y fue reducido.

Tras la identificación, se procedió a revisar la motocicleta junto a personal especializado en sustracción de automotores. La verificación confirmó que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente. Según se constató, la moto era requerida por la Comisaría 56° de Allen.

El conductor, de 31 años, fue trasladado a una dependencia policial junto con la motocicleta. A partir de ese momento se iniciaron las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación del caso.