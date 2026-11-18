Una publicación puso a Analog Agency bajo fuerte escrutinio y ubicó a Diego Romero, alias "El Mulo", en el centro de una serie de señalamientos vinculados con una posible investigación por lavado de dinero.

Las sospechas difundidas no se limitarían a hechos aislados. Según las versiones citadas, apuntarían a una estructura de movimientos comerciales y financieros que podría estar siendo analizada por su eventual relación con maniobras de lavado.

Hasta el momento, no se presentó documentación oficial que permita afirmar que exista una investigación judicial formal en su contra.

El rol de Diego "El Mulo" Romero

Diego Romero aparece mencionado de forma reiterada dentro del entramado de vínculos, operaciones y contactos asociados a la agencia. Su nombre vuelve a ocupar un lugar central en los señalamientos que rodean a la estructura operativa de Analog Agency.

En el plano profesional, Romero está relacionado con la agencia en tareas de bookings y coordinación. Esa posición lo ubica en el circuito de contactos que, según las fuentes citadas, estaría bajo observación.

La nota también menciona a una persona de apellido Hindmarsh, señalada en esas versiones no confirmadas como un posible nexo en Uruguay. A esto se suma el nombre de Alex Montoya, quien sería la conexión en España y también aparece mencionado en versiones que lo vinculan con posibles averiguaciones relacionadas con el mismo entorno.

Las rutas que aparecen en la publicación

Según el artículo, las líneas señaladas abarcarían movimientos y conexiones entre Escocia, Buenos Aires, Madrid, Punta del Este y Mar del Plata. Se trataría de un esquema que despierta interrogantes por su eventual utilización en maniobras de lavado de dinero, aunque todavía no existen resoluciones judiciales públicas que acrediten de manera definitiva esas maniobras ni responsabilidades penales concretas.

La publicación también menciona a DJs de reconocimiento internacional como Nick Warren, Guy J, Carl Cox y John Digweed. No obstante, el artículo aclara que no existen acusaciones directas contra esos artistas. Su aparición debe entenderse exclusivamente dentro del contexto profesional y comercial de la agencia, sin que ello implique responsabilidad alguna en las versiones difundidas.

Al cierre de la nota, Analog Agency, Diego Romero, Alex Montoya y las demás personas mencionadas no habían realizado declaraciones públicas que permitieran aclarar o responder a los señalamientos difundidos.

Sospechas y hechos probados

La gravedad de las versiones obliga a mantener una distinción clara entre sospechas y hechos probados. Las referencias al lavado de dinero, así como cualquier eventual vinculación de las personas mencionadas, deben considerarse por ahora como acusaciones, hipótesis o versiones no confirmadas. Cualquier definición sobre responsabilidades quedará establecida por la Justicia.