El Tribunal Oral N.° 29 de Buenos Aires dicta este viernes el veredicto en el juicio a Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz. Tras tres meses de audiencias, el músico de 54 años seguirá la sentencia desde Castelar y enfrenta hasta 18 años y 6 meses de prisión.

Qué penas pidieron la Fiscalía, la querella y la defensa en el juicio a Pity Álvarez

El proceso judicial evalúa la responsabilidad penal de Cristian Álvarez por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, una figura que prevé penas de entre ocho y 25 años de cárcel. Durante los alegatos finales quedaron marcadas tres posturas opuestas frente a los magistrados.

El fiscal Sandro Abraldes solicitó una condena de 18 años y 6 meses de prisión y requirió que se ordene su detención efectiva una vez que finalice su internación psiquiátrica forzosa. Por su parte, el abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando y representante de la familia de la víctima, pidió 11 años y 2 meses de cárcel.

En la vereda opuesta, el defensor Javier Baños reclamó la absolución al sostener que el cantante actuó en legítima defensa. Como planteo subsidiario, solicitó que el hecho se encuadre como exceso en la legítima defensa, delito que contempla un máximo de cinco años de prisión.

Al cuestionar el alcance del proceso, Baños afirmó: «Si prima la cordura, no deberían imponer una pena más allá de lo que pidió la querella. Esto fue un exceso en la legítima defensa, en el peor de los casos lo tienen que sentenciar a 5 años, pero no se lo van a dar».

Por qué el músico no estará en tribunales y las polémicas del debate oral

El tribunal resolvió no autorizar el traslado del imputado desde la clínica Solar Colonial, ubicada en la localidad bonaerense de Castelar. La medida responde a un episodio ocurrido cuando Álvarez acudió a declarar ante los jueces y se confirmó que había consumido cocaína dentro del edificio judicial, interrumpiendo su tratamiento obligatorio.

A lo largo de los tres meses de debate oral se registraron otros incidentes que tensaron las audiencias. El músico se quedó dormido y roncó en plena sala, sufrió descompensaciones, no se conectó de manera virtual a los alegatos, chocó un vehículo en una estación de servicio y debió ser derivado a dos hospitales porteños.

Con esos antecedentes, la defensa presentó recursos de nulidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Baños cuestionó la validez del debate al señalar: «No quieren hacerse cargo de la responsabilidad de sacarlo de la internación, lo cual refuerza el argumento de que no podía estar en juicio. Tampoco se conectó a los alegatos. Otro motivo para la nulidad».

El letrado calificó el procedimiento como «un juicio en ausencia, ilegal al 100%» y agregó: «Es la primera vez en la historia que se juzga a una persona con internación psiquiátrica forzada por una curatela».

El crimen en Villa Lugano y los próximos pasos tras la lectura del fallo

La causa investiga el asesinato de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en el barrio porteño de Villa Lugano. Según la acusación, tras efectuar cuatro disparos, Álvarez descartó el revólver en una alcantarilla y se dirigió al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía.

Cuando se entregó a la policía, el cantante declaró ante la prensa: «Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo».

Una vez finalizadas las réplicas previstas desde las 11:00 de este viernes, los jueces pasarán a deliberar para dar a conocer el monto de la pena y definir si su cumplimiento queda supeditado a la evolución médica del artista bajo curatela.