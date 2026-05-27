Llegó en bicicleta y le disparó cinco veces: gracias a la pésima puntería, la víctima sobrevivió

Condenaron a Jonatan Belisario Pérez González por intentar asesinar a un hombre en la ciudad de Senillosa. El agresor le disparó cinco veces a la víctima a corta distancia, pero el ataque no logró concretarse debido a la rápida asistencia médica y a que ninguno de los disparos resultó letal de manera inmediata.

La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, y la asistente letrada Agustina Jarry acordaron junto a la defensa del imputado una pena de prisión efectiva por el intento de homicidio cometido con un arma de fuego. Durante una audiencia realizada este miércoles en la Ciudad Judicial, las representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron una condena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva.

Además, debido a que Pérez González cometió el hecho mientras cumplía una condena previa, la fiscalía pidió la unificación de ambas penas en una condena única de 7 años y 6 meses de prisión efectiva, junto con la declaración de primera reincidencia. El tribunal colegiado integrado por los jueces Raúl Aufranc, Juan Guaita y Luis Giorgetti homologó el acuerdo en todos sus términos.

El ataque en Senillosa

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 26 de septiembre de 2025, alrededor de las 14:30, en el barrio Unión de Senillosa. Según la investigación, Pérez González llegó en bicicleta hasta la intersección de las calles Gregorio Álvarez y San Martín, donde increpó a la víctima y efectuó cinco disparos con intención de matarla.

Uno de los proyectiles impactó en la zona intercostal derecha y provocó lesiones de extrema gravedad. La fiscalía sostuvo que el homicidio no se concretó por circunstancias ajenas a la voluntad del acusado, entre ellas la deficiente puntería y la inmediata atención médica brindada a la víctima.

Tras el ataque, el agresor escapó del lugar en bicicleta y fue detenido días después en Cutral Co. La víctima fue trasladada inicialmente al hospital de Senillosa y luego derivada al hospital Castro Rendón, donde permaneció internada más de dos meses en terapia intensiva, con riesgo de vida y sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas.

Los agravantes considerados

Durante la audiencia, Inaudi explicó que para fijar la pena se tuvieron en cuenta distintos agravantes, entre ellos la cantidad de disparos efectuados, el uso de un arma de fuego en un espacio público y a plena luz del día, la fuga posterior al ataque y el tiempo que el acusado permaneció prófugo.

La fiscalía también remarcó que existían amenazas previas hacia la víctima y que el ataque se produjo en un contexto de conflictividad relacionado con una expareja del imputado. Además, recordaron que Pérez González ya contaba con una condena anterior por lesiones y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

Finalmente, el acusado aceptó la pena acordada y renunció a los plazos de impugnación, lo que permitirá que la condena quede firme y pase directamente a la etapa de ejecución.