Una pareja fue detenida durante un control vehicular realizado en la localidad de Senillosa, luego de que efectivos de Gendarmería Nacional detectaran que transportaban un arma de fuego cargada y estupefacientes. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de un operativo de prevención sobre una ruta de la región.

El operativo estuvo a cargo de gendarmes del Escuadrón 68 “Comahue”, quienes detuvieron la marcha de un automóvil Fiat Palio ocupado por dos personas de nacionalidad argentina. Tras verificar la documentación, los uniformados realizaron una inspección del rodado mediante un escáner móvil, que permitió detectar una pistola Bersa calibre 9 milímetros con diez municiones, oculta dentro de una mochila. Los ocupantes no contaban con la documentación correspondiente para el traslado del arma.

Posteriormente, la mujer manifestó de manera voluntaria que llevaba estupefacientes en su cartera. Al realizar la apertura, el personal de la Fuerza halló 32 envoltorios: 31 con cocaína y uno con marihuana, fraccionados en dosis listas para su distribución.

Por el hecho intervino la Fiscalía de Narcocriminalidad de Neuquén, que dispuso el secuestro del arma de fuego, las municiones, las sustancias ilícitas y el vehículo, además del labrado de las actuaciones correspondientes.

Ambos involucrados quedaron detenidos y fueron trasladados a la Comisaría N° 11 de Senillosa, en infracción a las leyes nacionales 23.737 y 20.429.