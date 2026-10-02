El empresario Marcelo Porcel irá a juicio oral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por una causa que investiga diez hechos de presunto abuso sexual contra menores de 13 años. Los episodios denunciados habrían ocurrido entre 2022 y 2023 y tuvieron como presuntas víctimas a compañeros de los hijos del acusado.

Qué resolvió la Justicia este jueves

El juez Carlos Bruniard rechazó los planteos presentados por la defensa y confirmó el avance del expediente. La decisión también aceptó el pedido del fiscal Pablo Turano y del abogado Pablo Gianotti, representante de las familias de las víctimas.

La acusación contempla tres delitos: abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil. Las imputaciones corresponden a hechos que todavía deberán ser analizados durante el debate oral.

La investigación abarca distintos lugares de Buenos Aires

El expediente señala que los episodios investigados habrían ocurrido en diferentes inmuebles. Entre ellos aparecen un departamento situado en el barrio porteño de Palermo, otro departamento de la madre de Porcel en Puerto Madero y una casa familiar ubicada en Londres.

Uno de los principales planteos de la defensa estuvo relacionado con los testimonios de los menores. Los abogados habían solicitado que esas declaraciones fueran descartadas, pero el juez Bruniard consideró válidas las pruebas obtenidas mediante entrevistas en la Cámara Gesell.

Qué agravantes contempla la investigación

La investigación también contempla distintos agravantes. Entre los elementos considerados aparecen la edad de los menores, el vínculo de confianza que habría existido entre ellos y Porcel por ser compañeros de sus hijos y la presunta reiteración de los episodios durante un período prolongado.

Porcel seguirá en libertad durante el proceso

El empresario continuará en libertad mientras avance el proceso judicial. Sin embargo, deberá cumplir medidas de control y la Justicia dispuso su monitoreo en tiempo real mediante una comisaría, a partir de los riesgos procesales considerados en el expediente.

Porcel también había solicitado ser juzgado mediante un jurado popular. El juez Bruniard rechazó ese pedido y estableció que el debate oral estará a cargo de un tribunal integrado por tres jueces profesionales.

Con la investigación cerrada y los planteos de la defensa resueltos, la causa quedó encaminada hacia el juicio. En esa instancia se analizarán las pruebas reunidas y las acusaciones formuladas contra el empresario, mientras que la fecha del debate deberá definirse en la próxima etapa del proceso.