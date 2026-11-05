La investigación por el homicidio de una niña de 3 años ocurrido en Villa La Angostura continúa a la espera de resultados de ADN, huellas digitales y estudios toxicológicos. Carlos Arias, de 36 años e imputado por el crimen de su hija, permanece detenido en la Comisaría 23 de San Martín de los Andes, bajo un régimen de aislamiento.

Los investigadores esperan contar con esos resultados antes de la próxima audiencia judicial, prevista para fines de noviembre. Las pericias sobre el cuchillo utilizado en el ataque y los análisis practicados al acusado son parte de las medidas destinadas a reconstruir las circunstancias del hecho ocurrido el 3 de octubre.

Entre las medidas pendientes se encuentran tres estudios considerados relevantes para el avance de la investigación:

Huellas digitales: los informes sobre los rastros levantados del cuchillo utilizado en el ataque.

ADN: los resultados de los análisis realizados sobre el arma blanca.

Toxicología: los informes finales de los estudios practicados a Carlos Arias.

Las partes esperan disponer de estos elementos antes de la próxima audiencia, prevista para fines de noviembre. Su análisis permitirá incorporar nueva información al expediente y contrastarla con las pruebas reunidas hasta el momento.

Los resultados también podrían aportar datos para reconstruir la secuencia del episodio y establecer con mayor precisión las circunstancias en las que murió la niña.

Qué dice el informe de Salud Mental sobre Carlos Arias

La evaluación fue realizada durante la internación del acusado en el hospital Castro Rendón, luego del hecho, en el que también sufrió una herida en el cuello.

El equipo interdisciplinario estuvo integrado por el licenciado en Psicología Esteban Miscevich, la licenciada en Trabajo Social Claudia Benítez y el médico Mateo Segura.

Según el documento, Arias se encontraba vigil y orientado globalmente durante la entrevista. Al referirse al episodio investigado, manifestó que no lo recordaba y que, cuando se lo explicaron en la Fiscalía, sintió que se lo describían como si le hubiera ocurrido a otra persona.

También mencionó pensamientos recurrentes relacionados con lo sucedido, además de sentimientos de desesperanza e incertidumbre.

Los profesionales consignaron que mantenía un discurso conservado, tanto en su ritmo como en su contenido, y que no presentaba manifestaciones espontáneas de productividad psicótica.

Qué otros antecedentes mencionó durante la entrevista

El informe también recoge que Arias refirió despertares nocturnos asociados al dolor de la herida. Negó antecedentes de tratamientos previos en Salud Mental y de utilización de psicofármacos.

En relación con el consumo de sustancias, manifestó que había consumido cocaína, pero que había interrumpido ese consumo ocho años atrás, después de recibir acompañamiento de Narcóticos Anónimos.

Los profesionales indicaron que durante la evaluación no presentaba ideación ni planificación suicida. Tampoco observaron fenómenos sensoperceptivos ni indicadores de heteroagresión.

La conclusión del equipo fue que no se advertían indicadores de riesgo cierto e inminente al momento de la entrevista. Por ese motivo, consideró que no era necesario adoptar una conducta activa desde el área de Salud Mental en esa instancia.

La falta de recuerdo no determina la inimputabilidad

Uno de los aspectos que podría adquirir relevancia en las próximas etapas judiciales es la afirmación del acusado de que no recuerda lo ocurrido.

Sin embargo, el alcance del informe profesional debe diferenciarse de una evaluación de imputabilidad penal. El documento describe el estado de Arias durante una entrevista y recoge sus propias manifestaciones, pero no determina si tenía alteradas sus facultades mentales al momento del hecho.

Tampoco establece si podía comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones.

En ese sentido, la falta de recuerdo de un episodio no convierte automáticamente a una persona en inimputable. Para analizar esa posibilidad deben evaluarse las condiciones psíquicas existentes al momento del hecho y su relación con los criterios establecidos por el artículo 34 del Código Penal argentino.

Por lo tanto, la manifestación de Arias podría ser considerada por su defensa dentro de una eventual discusión sobre su responsabilidad penal, pero no constituye por sí sola una conclusión médica ni jurídica.

Qué resolvió la Justicia y cuánto tiempo lleva detenido

Carlos Arias fue imputado formalmente el viernes 9 de octubre por el homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que mantuvo una relación de pareja, en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo, en calidad de autor.

El juez de garantías Lisandro Borgonovo dispuso dos meses de prisión preventiva, pese a que la Fiscalía había solicitado cuatro. También estableció, por ese mismo plazo, la prohibición de contacto con las víctimas.

El plazo fijado para completar la investigación fue de cuatro meses.

Desde entonces, Arias permanece detenido en la Comisaría 23 de San Martín de los Andes, bajo un régimen de aislamiento, mientras la Fiscalía continúa con la producción de pruebas.