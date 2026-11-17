Una situación de violencia frente a la Escuela 229 terminó con un automóvil incendiado y momentos de preocupación para quienes se encontraban en el sector. El episodio se registró durante la tarde de este martes, sobre calle Canadá, cuando una mujer embarazada agredió a su expareja y luego prendió fuego un Ford Ka gris que estaba estacionado en la cuadra.

Según información de Centenario Digital, la mujer llegó al lugar y comenzó a insultar y golpear al hombre, quien ya la había denunciado por episodios violentos. Antes de ese encuentro, además, habría enviado un mensaje de WhatsApp a una familiar para advertirle que incendiaría el vehículo.

Después de la agresión, se dirigió hacia el Ford Ka, roció la parte delantera con combustible y provocó el fuego. Luego se alejó en una motocicleta, según relataron personas que presenciaron la escena.

La rápida reacción de vecinos y automovilistas evitó que las llamas consumieran el rodado. Entre quienes intervinieron hubo un hombre que circulaba en una camioneta y se detuvo para colaborar con la extinción.

Los vecinos lograron controlar las llamas antes de la llegada de los bomberos

La preocupación también se extendió a otros vehículos estacionados en la misma cuadra. Quienes estaban en el lugar utilizaron matafuegos para contener el incendio y evitar que se propagara.

Más tarde llegaron los Bomberos Voluntarios y efectivos de la Comisaría 52 y de la División Motorizada. El fuego afectó parte del sector del motor y dejó al automóvil inutilizado.

El rodado pertenece a una docente que no tendría relación con el conflicto entre la mujer y su expareja. Una de las hipótesis es que la autora habría confundido ese Ford Ka con otro vehículo similar, pero más nuevo, que pertenecería al hombre al que había amenazado.

La mujer fue identificada y buscan reconstruir su recorrido

Lo sucedido generó preocupación y repudio entre docentes y autoridades de la Escuela 229. Además, se preveía la presentación de dos denuncias para que avance la investigación.

También se revisaban cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de establecer hacia dónde escapó la mujer. Según la información difundida tras el episodio, ya estaría identificada.

Por otra parte, familiares de la mujer señalaron en redes sociales que ella cuenta con un botón antipánico y que existen denuncias por violencia contra su expareja desde hace varios meses. Esa versión forma parte de los antecedentes mencionados por su entorno y deberá ser considerada junto con las presentaciones que se realicen.

Mientras se reúnen los elementos para esclarecer lo ocurrido, el episodio dejó daños en un vehículo ajeno a la disputa y preocupación entre las familias que concurren a la escuela ubicada sobre calle Canadá.