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Insólita situación

Una mujer descubrió que su expareja dormía en el tanque de agua de su casa en Santiago del Estero

La mujer comenzó a escuchar ruidos en el techo después de separarse y pidió ayuda al sospechar que su expareja ingresaba durante la noche. Tras encontrar pertenencias en la estructura, dispusieron medidas de protección para evitar nuevos episodios.

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Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Miércoles, 11 de noviembre de 2026 a las 22:14
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Los efectivos revisaron la parte superior de la vivienda y encontraron objetos que el hombre habría utilizado para permanecer allí durante la noche.

Una mujer del barrio Siglo XXI, en la zona sur de Santiago del Estero, descubrió que su expareja habría estado ingresando a escondidas a su vivienda y durmiendo en la estructura del tanque de agua. La situación comenzó a llamar su atención después de escuchar ruidos en el techo durante las dos noches posteriores a la separación.

La vivienda está ubicada en la manzana 65. Ante la sospecha de que el hombre permanecía allí sin su autorización, la mujer pidió ayuda. Al revisar la parte superior de la casa, encontraron un par de zapatillas negras y una frazada que, presuntamente, utilizaba para pasar la noche.

Según trascendió, el hombre estaría en situación de calle y también habría tenido que abandonar la casa de su madre. Esa circunstancia explicaría por qué habría buscado refugio en el tanque de agua de la vivienda de su expareja.

 

La mujer contará con un botón antipánico en su celular

Aunque inicialmente no manifestó su intención de realizar una denuncia penal, la situación llegó a la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar. La fiscal Silvia Jaime Luna dispuso medidas urgentes para resguardar a la mujer y ordenó instalar un botón antipánico en su teléfono celular.

La herramienta le permitirá pedir ayuda rápidamente si vuelve a sentirse en peligro. Las medidas buscan evitar nuevos episodios y reforzar su protección ante la posibilidad de que el hombre regrese a la vivienda.

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