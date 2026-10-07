Un hombre de 63 años ingresó con una camioneta Ford Ranger al frente de la vivienda de su hija y la embistió de manera intencional en Centenario. La situación se produjo durante la noche del martes en la esquina de Alfonsina Storni y Jorge Luis Borges. Los impactos provocaron daños importantes y derribaron parte de una de las paredes.

El ruido de los golpes sorprendió a los vecinos del sector. Varias personas pidieron la intervención de la Policía y efectivos de la Comisaría N° 52 de Centenario llegaron hasta el domicilio para controlar la situación.

La mujer estaba en la vivienda y decidió retirarse

Los policías encontraron en el lugar al conductor y a su hija, una joven de 28 años. Según informó Centenario Digital, ambos fueron entrevistados para conocer qué había ocurrido y la mujer explicó que no vivía allí, pero que había regresado con la intención de quedarse en la casa.

La presencia de ambos mantenía un clima de tensión. A los pocos minutos, la joven optó por retirarse del domicilio para evitar que la situación continuara y pudiera agravarse.

La camioneta provocó daños en el frente

La Ford Ranger quedó involucrada en las maniobras que terminaron afectando la estructura de la vivienda. Los golpes fueron suficientes para derribar una parte de la pared del frente y generaron un fuerte estruendo en el vecindario.

La fuerza del impacto derribó una estructura de la vivienda. (Foto: Centenario Digital)

Durante la noche también circularon distintas versiones sobre lo sucedido a través de las redes sociales. Vecinos de la zona aportaron sus propios relatos sobre los momentos de mayor tensión, mientras la intervención policial permitió contener la situación sin que la joven resultara herida.

El episodio dejó daños materiales en la vivienda y una escena poco habitual en ese sector de Centenario, donde una camioneta terminó impactando contra una casa en medio de un conflicto familiar.