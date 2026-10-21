La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 15 años de prisión contra Jorge Daniel Barceló, un oficial de la Prefectura Naval Argentina acusado de cometer abusos sexuales y ejercer violencia laboral y psicológica contra una subordinada en Misiones. Los hechos denunciados ocurrieron entre 2020 y 2022, mientras ambos integraban la fuerza de seguridad.

La causa expuso una serie de abusos denunciados dentro de una relación jerárquica en una fuerza de seguridad.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El máximo tribunal rechazó el recurso de la defensa por cuestiones formales, por lo que se mantiene la pena impuesta al exprefecto.

Barceló fue condenado por abuso de autoridad y falsedad ideológica de instrumento público. También se lo encontró culpable de dos hechos de abuso sexual simple consumado y uno en grado de tentativa, además de tres hechos de abuso sexual con acceso carnal consumado y uno en grado de tentativa. Los delitos fueron agravados por su condición de integrante de una fuerza de seguridad y por haber sido cometidos en ocasión de sus funciones.

La denuncia comenzó por situaciones de hostigamiento laboral

La denunciante, identificada como Y.N.C., acudió a la Justicia en octubre de 2022. Según su testimonio, el hostigamiento había comenzado poco después de su ingreso a la Prefectura Naval Argentina, alrededor de dos años antes.

La joven relató que, después de sufrir un accidente que le provocó una fractura en una muñeca, pasó a cumplir tareas administrativas. En ese período, según declaró, Barceló empezó a maltratarla. También sostuvo que el oficial la invitó a tomar algo con la intención de conocerse mejor y que, después de que ella rechazara la propuesta, comenzaron los insultos, las humillaciones y otras formas de hostigamiento.

La denunciante afirmó además que recibió sanciones y calificaciones laborales desfavorables luego de negarse a una nueva invitación. En ese contexto, denunció los ataques sexuales atribuidos a su superior.

La condena atravesó dos instancias antes de llegar a la Corte

El juicio oral se realizó en 2025 ante el Tribunal Oral Federal de Posadas. Durante el proceso, Barceló negó las acusaciones, pero los jueces lo condenaron a 15 años de prisión.

En mayo de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia. La defensa presentó entonces un recurso ante la Corte Suprema, que finalmente lo desestimó por defectos formales.

Con esta decisión, la condena quedó firme en la instancia más alta de la Justicia nacional. La causa expuso una serie de abusos denunciados dentro de una relación jerárquica en una fuerza de seguridad y cerró el recorrido judicial del recurso presentado por el condenado.