La causa por uno de los crímenes más estremecedores ocurridos en General Roca durante los últimos años sumó un nuevo capítulo judicial. Este jueves, la Justicia rechazó el pedido de morigeración de la prisión preventiva presentado por el abogado de uno de los imputados por el incendio intencional que terminó con las vidas de Juan Aníbal Cuerda, conocido en el barrio como "El Aníbal", y de Pablo Franco Davies, apodado "Gamuza".

Cuál fue el pedido de la defensa

La defensa intentó convencer a la jueza de que las nuevas pruebas incorporadas al expediente alejaban a su cliente de la escena al momento del ataque. Con ese argumento pidió que recuperara la libertad con controles periódicos en una comisaría o, alternativamente, que cumpliera prisión domiciliaria.

Sin embargo, la Fiscalía se plantó y sostuvo que nada cambió desde noviembre de 2025, cuando se dispuso la prisión preventiva. Según expuso el representante del Ministerio Público, los riesgos de entorpecimiento de la investigación continúan presentes y todavía quedan medidas de prueba por producir.

Cómo sigue la investigación

Los investigadores siguen trabajando sobre declaraciones testimoniales, análisis de cámaras de seguridad y distintos elementos objetivos que forman parte del expediente. Incluso recordaron que, al momento de solicitar la preventiva, se consideró insuficiente cualquier medida alternativa, incluida la utilización de una tobillera electrónica.

Tras escuchar a ambas partes, la jueza de Garantías coincidió con la postura fiscal. Entendió que las pruebas aportadas por la defensa no alcanzan para modificar el cuadro procesal y resolvió mantener la medida cautelar tal como estaba.

El caso conmocionó a Cipolletti por la violencia extrema con la que se ejecutó el ataque. La hipótesis fiscal sostiene que todo ocurrió en una vivienda de calle Río Gallegos al 100, en el barrio San Lorenzo. Según la acusación, el principal imputado ingresó a la casa con la decisión tomada de matar a Cuerda. Para hacerlo habría utilizado un producto combustible mientras la víctima dormía.

Pero la tragedia no terminó allí. Davies intentó intervenir para frenar el ataque. Lejos de lograrlo, terminó convertido en la segunda víctima. Los peritajes determinaron que recibió al menos once heridas cortantes distribuidas en distintas partes del cuerpo.

Por el doble homicidio hay dos hombres imputados. Uno está acusado de homicidio agravado por alevosía como autor principal. El otro enfrenta cargos por participación necesaria.