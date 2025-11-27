Kevin Nicolás Chávez, señalado como el autor del brutal doble homicidio en el barrio San Lorenzo de Cipolletti, se entregó en una comisaría de Cinco Saltos acompañado por su abogada. Con él ya son dos los detenidos por el caso que conmocionó a la ciudad: Aníbal Cuerda y Pablo Davies murieron tras un incendio provocado en una vivienda usurpada.

Chávez, que era intensamente buscado por la policía, decidió aparecer por voluntad propia en la dependencia policial. Lo hizo junto a la letrada Aleida Zapata, que será su defensora, en una jugada que busca mostrar que está a dercho.

Por otro lado, ya esta tras las rejas Alejandro Vega, acusado de haber colaborado en el crimen. Quién en un intento desesperado por despegarse, responsabilizó directamente a Chávez y se declaró inocente en la audiencia de imputación.

Además, la familia de Vega no se quedó de brazos cruzados: ofreció una recompensa en redes sociales para dar con el prófugo. Publicaron su foto y hasta señalaron posibles escondites en Centenario y Cinco Saltos. La cacería digital, con comentarios de vecinos y conocidos, terminó por presionar a Chávez, que finalmente se entregó.

La fiscalía, mientras tanto, prepara su golpe. La prueba clave es una grabación de una cámara de seguridad cercana a la casa usurpada. Según la hipótesis oficial, Chávez llegó en un Peugeot 208 de la esposa de Vega, permaneció apenas nueve minutos en el lugar, apuñaló a Davies y luego inició el fuego en la cocina y el living para que nadie pueda escapar.

Luego, se fue en el mismo auto en el que llegó. Pero hay otro dato, durante ese proceso y posterior, pasó dos veces por el lugar una camioneta Toyota Hilux blanca, con rasgos característicos similares a la de Vega. Eso también es utilizado por la fiscalía para mantener la acusación sobre los dos hombres.

Cuerda quedó atrapado y murió carbonizado, mientras Davies murió poco después en el hospital. Ambos estaban en situación de calle y tenían relación con los acusados del crimen.

Finalmente, se espera que mañana se realice la audiencia de formulación de cargos contra Chávez. La fiscalía lo acusará como autor del doble homicidio, en un proceso que promete ser tan escandaloso como el propio crimen.