Lo buscaban por un crimen mafioso en Tucumán: lo atraparon en Roca vendiendo alfajores

Después de semanas de vigilancia y tareas de campo, la Brigada de Investigaciones de Roca logró detener a un hombre que estaba prófugo de la Justicia de Tucumán, acusado de haber participado en el crimen de Verónica "La Gorda" Acevedo, hermana del líder de la barra brava de San Martín. El arresto se concretó en un semáforo de la ruta Nacional 22, donde vendía alfajores. Sus dos hermanos más grandes, también involucrados en el homicidio, fueron apresados en Plottier en abril.

El detenido, identificado como Fabián Mercado, de 26 años, fue capturado en la intersección de ruta Nacional 22 y Humberto Canale, donde desde hace un tiempo vendía distintas mercaderías. Llevaba un tiempo radicado en el barrio Chacramonte, donde había logrado pasar desapercibido. Sin embargo, el trabajo de inteligencia de los efectivos de la Brigada permitió dar con él luego de varios días de vigilancia silenciosa.

Fabián es hermano por parte de madre de Ricardo “Zorro” Alderete y de Catriel Mercado, los otros dos imputados por el crimen, quienes fueron detenidos el pasado 2 de abril en Plottier. Los tres están acusados de haber participado en el homicidio de Verónica Acevedo, ocurrido en octubre de 2024 y vinculado a una interna violenta dentro del mundo del fútbol y el delito organizado en Tucumán. Sus hermanos son los líderes de La Inimitable, la barra de Atlético.

Valeria Acevedo fue acribillada a balazos y murió después de agonizar varios días en el un hospital de la capital tucumana

El joven detenido este había logrado escapar cuando cayeron sus hermanos y se instaló en Roca como vendedor ambulante. A pesar de su bajo perfil, la Brigada de Investigaciones ya contaba con datos firmes sobre su posible paradero, y durante la última semana realizaron recorridas diarias por el barrio y zonas aledañas.

Finalmente, lo detectaron cuando trabajaba en la calle y lo abordaron sin que ofreciera resistencia. Una vez confirmada su identidad, fue trasladado a dependencias policiales y se puso en marcha el proceso para comunicar su detención a la Justicia tucumana que deberá solicitar la extradición siempre y cuando no tenga delitos pendientes en la jurisdicción rionegrina.