Robaron valioso instrumental quirúrgico a un médico del Castro Rendón

Un cirujano del hospital Castro Rendón en Neuquén se conviertió en otra víctima de un robo que pone en peligro las vidas de niños y niñas necesitados de cirugías cardíacas. El instrumental quirúrgico especializado, esencial para las intervenciones, fue sustraído del vehículo del médico mientras realizaba una compra, dejando al profesional en la búsqueda desesperada de sus herramientas de trabajo.

Un cirujano del hospital Castro Rendón en Neuquén sufrió el robo de un instrumental quirúrgico crucial para las operaciones de corazón en niños y niñas. Los perpetradores desconocidos forzaron el baúl de su automóvil y se llevaron las lupas quirúrgicas personalizadas del médico, junto con un frontoluz utilizado para iluminar el campo quirúrgico.

El robo ocurrió durante la mañana después de que el cirujano realizara una cirugía en Roca. En su camino de regreso, hizo una parada en un local comercial en Neuquén y luego se dirigió al hospital Castro Rendón para evaluar a otro paciente programado para cirugía. El médico sospecha que los ladrones lo siguieron y aprovecharon un momento de distracción para llevarse sus pertenencias.

"Cuando me bajé del auto, los ladrones usaron un inhibidor de alarmas. Creo que no fue un robo 'al boleo', sino que me estuvieron siguiendo. Es muy difícil que les sirvan esas lupas que me robaron porque están hechas a medidas y no se venden en el mercado negro", contó el doctor Félix Trossero en AM550 y CN24/7.

El doctor Trossero insta a la comunidad a ayudar si encuentran estas herramientas vitales. Describió las mochilas como una amarilla fosforescente de la marca Montagne y otra de color negro. Además, destacó que este instrumental es necesario para realizar cirugías cardíacas en niños de toda la Patagonia y que la falta de estos instrumentos podría poner en peligro las vidas de pacientes inocentes.

El profesional señaló que es la primera vez que se encuentra en una situación tan desafortunada y subrayó la importancia de contar con el instrumental robado para realizar cirugías exitosas. La denuncia policial ya fue presentada.