En un operativo llevado a cabo el 13 de febrero, el personal del Escuadrón Seguridad Vial “Rafaela”, desplegado sobre la Ruta Nacional Nº 34 en Santa Fe, interceptó un camión con semirremolque que transportaba ilegalmente tortugas y loros ocultos en su carga.

El vehículo, que había partido desde la provincia de Tucumán y tenía como destino final la ciudad de Buenos Aires, fue inspeccionado por los gendarmes quienes detectaron la presencia de animales silvestres dentro de la cabina. Esto motivó una revisión más exhaustiva del cargamento.

Durante la inspección, se encontraron diecisiete bultos que comprendían cajas de cartón, cajones de madera y bolsas de arpillera. En su interior, los uniformados hallaron 150 tortugas terrestres adultas apiladas unas sobre otras, además de 100 loros que también formaban parte de la carga.

Los animales fueron resguardados conforme a lo dispuesto por la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna. Esta normativa protege a las especies silvestres y establece medidas para su preservación y control.

El caso quedó bajo la jurisdicción de la Fiscalía Descentralizada de Rafaela, que se encargará de las investigaciones correspondientes sobre el transporte ilegal de fauna.