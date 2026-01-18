Durante la tarde de sábado, personal de Fauna Junín fue convocado por el área de Zoonosis municipal tras un aviso recibido en la zona de Costanera Puente Banana, donde vecinos habían divisado una cría de zorro.

Tras recorrer el sector, una joven informó que el animal se encontraba debajo de los pilotes del puente, lo que permitió precisar su ubicación.

Resguardo y traslado del animal

Una vez confirmado el hallazgo, los agentes procedieron a resguardar el lugar hasta contar con los elementos necesarios para el rescate, como guantes y un canil facilitado para el operativo.

El procedimiento se realizó ante la presencia de vecinos que se encontraban en el lugar. Finalmente, se logró evacuar al animal de manera segura y trasladarlo de forma inmediata a la Red de Rescate de Fauna Ñacurutú.

Atención veterinaria especializada

El ejemplar quedó a cargo de la médica veterinaria Bárbara Bartolomé Pap, responsable de la institución. En las primeras observaciones se determinó que se trata de un zorro macho de aproximadamente 2 meses de vida.

Estado de salud y pronóstico

Según se informó, el animal ingresó con un nivel de estrés muy elevado, por lo que se estableció un pronóstico reservado. Permanecerá en observación hasta el domingo, a la espera de una evaluación más precisa de su evolución.