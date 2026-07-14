Por riesgo de fuga y para proteger a la víctima, dos acusados por abuso sexual irán a la cárcel

Dos hombres acusados de abusar sexualmente de una mujer en la ciudad de Neuquén continuarán detenidos con prisión preventiva luego de que la Justicia resolviera extender la medida cautelar por dos meses más. La decisión fue tomada por la jueza de garantías Carina Álvarez, tras una audiencia en la que se analizaron los riesgos procesales del caso.

El asistente letrado del Ministerio Público Fiscal, Faustino Zabala, había solicitado una prórroga de tres meses para los imputados identificados como C.N.C. y J.G.A. El representante de la Fiscalía argumentó que permanecen vigentes los riesgos que justificaron la detención inicial, entre ellos la posibilidad de fuga, el entorpecimiento de la investigación y la necesidad de resguardar a la víctima.

El asistente letrado Faustino Zabala solicitó que dos varones permanezcan detenidos con prisión preventiva por tres meses más.

La defensa de los acusados no se opuso a la continuidad de la medida, aunque planteó que la extensión fuera por un plazo menor, de dos meses. Finalmente, la magistrada hizo lugar parcialmente al pedido y fijó ese período de duración para la prisión preventiva.

Los dos hombres están acusados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas. Según la imputación, J.G.A. está señalado como autor del hecho, mientras que C.N.C. fue acusado como partícipe necesario.

La teoría del caso

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el episodio ocurrió el viernes 13 de noviembre de 2025 cerca de las 3 de la madrugada, dentro de una vivienda de un barrio de la ciudad de Neuquén. La víctima habría salido de su casa para comprar bebidas y en el camino se encontró con un vecino al que conocía, J.G.A., quien se encontraba junto a otros dos hombres, entre ellos C.N.C.

Según la reconstrucción del caso, los involucrados compartieron bebidas alcohólicas y, posteriormente, los acusados habrían llevado a la mujer por la fuerza hasta un domicilio cercano, donde se produjo el abuso. La víctima logró retirarse del lugar por sus propios medios y solicitar ayuda.

La causa continúa en etapa de investigación y la Justicia avanza hacia la audiencia de control de acusación, mientras se mantienen vigentes las medidas dispuestas para garantizar el avance del proceso y la protección de la denunciante.