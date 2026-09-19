Dos comercios sufrieron ingresos durante la madrugada del viernes y un tercero quedó con daños después de un intento de acceso en el centro de San Martín de los Andes. Los episodios se concentraron cerca de las 2.30 y ocurrieron a pocos metros de distancia, lo que volvió a generar preocupación entre comerciantes de la zona.

Uno de los casos se registró en un local ubicado sobre calle Villegas al 800. Según relató su propietario, desconocidos rompieron la manija de la puerta de acceso para intentar ingresar, pero no consiguieron abrirla y finalmente se retiraron.

A pocos metros apareció otro escenario. En el restaurante La Posta Criolla, un delincuente habría forzado una ventana y logró entrar al establecimiento para dirigirse hacia el sector donde se encuentra la caja registradora.

Las cámaras de seguridad del restaurante registraron el ingreso. Las imágenes muestran al individuo mientras fuerza la ventana y luego recorre el interior del local hasta llegar al sector de la caja.

El restaurante había dejado de guardar dinero durante la noche

El propietario de La Posta Criolla, Raúl Bueno, explicó que el delincuente no encontró dinero en efectivo dentro del comercio. Según declaraciones a Realidad Sanmartinense, el local había dejado de guardar la recaudación durante la noche después de otro intento de ingreso registrado la semana anterior.

“Rompieron la traba de una ventana e ingresó un muchacho y se llevó bebidas. No llevó plata porque la semana pasada nos rompieron una ventana para entrar pero justo había alguien adentro que los echó y por eso no dejamos más plata”, relató Bueno.

El hombre que ingresó terminó llevándose bebidas del restaurante. El comerciante señaló que ese tipo de productos suele aparecer entre los elementos sustraídos durante los robos a locales.

En los dos episodios, los comerciantes avisaron a la Policía. El personal se acercó a los establecimientos y tomó intervención a partir de las denuncias realizadas.

Los comerciantes reclaman mayor presencia durante la madrugada

La sucesión de episodios volvió a generar preocupación entre quienes trabajan en el centro de San Martín de los Andes. Los comerciantes plantearon que los ingresos a locales se repiten especialmente durante las horas de menor movimiento.

“Cada vez es más seguido los robos en el centro y la policía no parece estar trabajando a determinadas horas, encima que saben quiénes son los autores”, manifestó uno de los comerciantes de la zona.

Los registros de las cámaras de seguridad quedaron como parte de los elementos disponibles para determinar quiénes ingresaron a los comercios. La investigación deberá establecer además si los episodios están relacionados entre sí.