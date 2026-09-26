Rompió la tobillera y fue a la casa de su expareja pese a tener una prohibición de acercamiento: quedó tras las rejas

Un hombre que cumplía prisión domiciliaria en Villa La Angostura rompió la tobillera electrónica que tenía colocada y se dirigió hasta la casa de su expareja, pese a que tenía una prohibición de acercamiento vigente. Tras ser detenido nuevamente, la Justicia revocó el beneficio y dispuso que cumpla prisión preventiva en la Unidad de Detención de Zapala.

El acusado había sido detenido el sábado 19 de septiembre y, posteriormente, se le había otorgado la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. La medida había sido impuesta en el marco de una causa en la que está imputado por los delitos de daños y amenazas simples, en un presunto contexto de violencia de género.

Según informó el sitio de noticias La Angostura Digital, el hombre, domiciliado en el barrio El Mallín de Villa La Angostura, habría violentado el dispositivo electrónico y abandonado su vivienda. Luego se dirigió hasta el domicilio de su expareja, a pesar de que el juzgado de Familia local había establecido una medida cautelar que le prohibía acercarse a la mujer.

Lo detuvieron cuando regresó a su domicilio

La situación fue advertida por las autoridades y, cuando el hombre regresó a su vivienda, fue detenido por personal de la Comisaría 28. Los efectivos habían sido alertados sobre el incumplimiento de la medida y acudieron al domicilio.

El episodio derivó en una nueva audiencia judicial realizada este viernes. Allí, el juez de garantías Maximiliano Bagnat analizó el incumplimiento de las condiciones bajo las cuales el hombre había obtenido la prisión domiciliaria.

Durante la audiencia, la fiscalía de Villa La Angostura solicitó que se revocara la medida y que el acusado quedara detenido en una unidad penitenciaria. El planteo se basó en el incumplimiento de la prisión domiciliaria y de la prohibición de acercamiento que había sido dispuesta para proteger a su expareja.

Bagnat hizo lugar al pedido y resolvió revocar la prisión domiciliaria. De esta manera, el imputado quedó bajo prisión preventiva y se ordenó su traslado a la Unidad de Detención de Zapala.

La causa original se inició por un hecho ocurrido presuntamente durante la madrugada del sábado 19 de septiembre. En ese expediente, la fiscalía le atribuye al hombre los delitos de daños y amenazas simples, en un presunto contexto de violencia de género.