En horas de la noche del martes policía y Protección Civil debió asistir a una camioneta que estaba atrapada por el cauce del río Limay tras intentar un cruce peligroso.

Las autoridades remarcaron que fue una acción imprudente, ya que el vehículo intentaba cruzar cuando fue superado por la fuerza del agua.

Todo comenzó con un llamado en la base de Protección Civil, donde policía alertaba por un vehículo atrapado. La camioneta estaba encajada a orillas del río, por lo cual necesitaban refuerzos.

A partir de esto llegó Protección Civil con su camioneta, la cual tiene un malacate con el cual empezó a tirar, junto a una soga, a la camioneta atrapada.

Las autoridades comentaron que estaba totalmente encajado hasta la altura de los zócalos del vehículo. El operativo duró alrededor de una hora y media intentando sacar el vehículo en una zona compleja porque hay muchos arenales. Además es un lugar desparejo y de difícil acceso sobre todo de noche, cuando no hay mucha visión.

El operativo con emergencias se desplegó al fondo del sector de Solalique, para rescatar tanto a la camioneta como al único ocupante. Afortunadamente no hubo heridos, aunque podría haber sido una tragedia si no se actuaba a tiempo.

En el video compartido por la Subsecretaría de Medioambiente y Protección Ciudadana, se ve cómo realizaron el difícil operativo, junto con otra camioneta, con la corriente y poca visibilidad.

En cuanto al dueño, explicaron que se encontraba un poco nervioso por la situación pero que estaba colaborando. Alrededor de las 23.30 lograron sacarla y el conductor se fue a su domicilio con su vehículo.

A partir de esto, piden a los vecinos no meterse con los vehículos en zonas complicadas ya que luego se hace de noche y es aún más complejo el rescate.

Por ello recuerdan:

• El Río Limay no es una pista de manejo.

• Las condiciones del lecho cambian constantemente.

• Poner en riesgo tu vehículo es también poner en riesgo la vida de quienes acuden al rescate.