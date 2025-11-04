La investigación por el hallazgo del cuerpo en la costa del río Limay continúa sin certezas. El comisario Alfredo Rivera, jefe de la Comisaría Segunda, confirmó que hasta el momento no existen denuncias de búsqueda de ningún varón desaparecido, motivo por el cual no fue posible identificar a la persona encontrada sin vida el martes por la mañana en la zona de los clubes.

“Cerca de las 7:15, personal de esta unidad fue convocado por Prefectura desde isla 132, donde se tomó conocimiento de un cuerpo sin vida, boca abajo y sumergido”, relató Rivera, en diálogo con las cámaras de 24/7 Canal de Noticias. Tras el aviso, se montó un amplio operativo con la intervención de la fiscalía, el médico forense y personal de Criminalística.

El comisario precisó que se trata de un hombre mayor de edad, vestido y calzado, aunque por ahora no se pueden “precisar ni descartar” hipótesis sobre lo ocurrido. “No hay denuncia de búsqueda, por eso seguimos trabajando para identificarlo”, explicó.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad del edificio Vista, del Centro de Convenciones y de la zona del Club Santafesino, con el objetivo de reconstruir los momentos previos y determinar cómo llegó el cuerpo hasta allí. “Una de las hipótesis es que el cuerpo venía flotando y se metió en el brazo del río que da a la zona de clubes”, detalló Rivera.

El hallazgo

El hallazgo fue realizado por personal de Prefectura Naval Argentina, que recorría el paseo costero durante la madrugada como parte de los patrullajes preventivos. Al detectar algo extraño entre los arbustos y el agua, dieron aviso inmediato a la Policía, que acordonó el sector y convocó a los peritos.

El cuerpo fue encontrado en un área de difícil acceso, entre el puente y los clubes del Limay, y la zona permanece bajo resguardo mientras avanza la investigación judicial.

Por ahora, las causas del fallecimiento siguen bajo análisis y se esperan los resultados de la autopsia para determinar si existieron signos de violencia o si se trató de un accidente.