Un incendio destruyó por completo una casilla utilizada como depósito en la zona de Parcelas de Vista Alegre durante la mañana del viernes. El fuego afectó una construcción ubicada sobre Avenida Lago Traful al fondo y calle 1, en un sector cercano al límite con Centenario.

El aviso ingresó pasadas las 11:40 y movilizó a una dotación de Bomberos Voluntarios. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron las llamas avanzando sobre la estructura y varios elementos que estaban alrededor del depósito.

La construcción afectada se encontraba en un sector cercano al límite con Centenario, donde los equipos de emergencia evitaron que las llamas alcanzaran otros elementos del predio

La construcción no tenía personas en su interior al momento del incendio. Los bomberos trabajaron para controlar el avance del fuego y luego realizaron tareas de enfriamiento para evitar nuevos focos.

Bomberos controlaron el avance del fuego en el predio afectado

El incendio también alcanzó objetos ubicados en los alrededores de la casilla y afectó una pileta de lona tipo pelopicho que se encontraba en el sector.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios lograron advertir la presencia del humo a través de un domo de vigilancia ubicado en la zona. Esa detección permitió activar rápidamente la respuesta del equipo de emergencia.

Personal de la Comisaría 52 de Vista Alegre intervino en el lugar para acompañar el operativo. Minutos después llegó el propietario del predio, quien confirmó los daños provocados por las llamas.

Los equipos de emergencia continuaron con las tareas preventivas para asegurar la zona y determinar las condiciones en las que quedó la estructura afectada.