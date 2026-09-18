Un choque frontal entre dos autos dejó un saldo de tres personas fallecidas este jueves en el kilómetro 1225 de la Ruta Nacional 12. El trágico accidente ocurrió cerca de la una de la tarde, cerca de la localidad correntina de Villa Olivari. Las víctimas fueron identificadas como Rafael Domínguez, de 78 años, Diego Almada (46) y Milagros Agustina Marioni (26).

Según las primeras reconstrucciones, los ocupantes de ambos vehículos fallecieron al instante y sin la posibilidad de recibir asistencia médica.

La reconstrucción del hecho

Según consignó el medio local Ahora, la Policía tomó conocimiento del hecho a través de un llamado telefónico. Una vez en el lugar, los efectivos se dieron con la tétrica postal. Un Chevrolet Meriva -conducido por Domínguez- y un Chevrolet Cruze -en el que viajaban Almada y Marioni- con su carrocería completamente destrozada.

A partir de las pericias ordenadas desde la Fiscalía local, las primeras hipótesis del caso apuntan a que el ocupante del Meriva se habría cruzado de carril. Los motivos aún son materia de investigación.

Tragedia en Corrientes: tres muertos por un choque frontal en la Ruta 12

Además de la Policía, del operativo fueron parte el personal de Brigadas de Incendios Forestales (BRIF) de Ituzaingó. En conjunto con dotaciones de bomberos voluntarios de Ituzaingó y de Villa Olivari.

Las estadísticas de siniestros viales en Corrientes

El medio también indicó que, tomando las estadísticas oficiales, el número de víctimas fatales por siniestros viales en la provincia de Corrientes asciende a 96 personas fallecidas.

Las actuaciones legales y periciales correspondientes quedaron a cargo de la Comisaría de Distrito de Villa Olivari. Con la intervención de la Unidad Fiscal en turno en Corrientes.

Un policía embistió con su moto a un ciclista

Un hecho insólito se registró el miércoles en la Ruta 6, a la altura de la localidad bonaerense de San Vicente. Un policía embistió con su moto a un ciclista que transitaba al costado del camino. Provocó su caída y lo abandonó. "Fue a tirarme", denunció la víctima.

El episodio ocurrió el martes y quedó registrado en una grabación efectuada por amigos de Cristian, el deportista accidentado. Según su versión, salió a entrenar como lo hace habitualmente. Un efectivo de las fuerzas de seguridad, que transitaba en moto por la zona, aceleró y lo golpeó por detrás.

"Estoy dolorido, con la rodilla toda golpeada, el hombro y el codo todo golpeado. Me dijeron que tenía un esguince", sostuvo la víctima durante una entrevista televisiva. "Nadie se acercó a pedirme disculpas. Íbamos por la ruta, como hacemos siempre. Estábamos pasando a un camión cuando, de repente, la moto se empezó a tirar de costado. Entonces dijimos 'bueno, este se va a mandar alguna' y los otros empezaron a grabarlo. Me estoy corriendo para ponerme a un costado y viene de atrás, me embiste y me tira. Fue a tirarme y abandonarme", agregó, en diálogo con TN.

Finalmente, precisó que tras el incidente radicó una denuncia y volvió a responsabilizar al agente. Indicó que no hubo discusión vial previa que pudiera provocar la embestida.